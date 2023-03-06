Простий пісний рецепт: як приготувати тушковану капусту з квасолею.

Тушкована капуста з квасолею — саме те, що підійде вам під час посту

Related video

Тушкована капуста з квасолею — чи може бути щось простіше? І чи може щось бути більш відповідним на час посту? Весь набір продуктів, необхідних цієї страви, майже завжди є під рукою. А приготувати його – буквально за годину! — може навіть кулінар-початківець, стверджують фахівці з ресурсу1000.menu.

Додамо, що квасоля особливо цінується вегетаріанцями. Адже рослинний білок квасолі за харчовою цінністю наближений до тваринного білка, тому вона може замінити деякі види м'яса.

Тушкована капуста з квасолею

Iнгредiєнти

капуста — 700 г;

морква — 1;

цибуля ріпчаста — 2;

квасоля — 100 г;

олія;

томатна паста — 45 г;

базилік сухий — 1 ч. л.;

кріп;

сіль

Тушкована капуста з квасолею стартує з підготовки квасолі. Промиваємо її та замочуємо в холодній воді на кілька годин або на ніч. Потім відварюємо в киплячій підсоленій воді до м'якості (50-60 хвилин). Відкидаємо на сито, щоб стекла вода.

Шинкуємо капусту тонкою соломкою. Чистимо моркву, натираємо на великій тертці. Нарізаємо цибулю кубиками. На сковороді, на середньому вогні обсмажуємо цибулю з морквою 10 хвилин, періодично помішуючи. Викладаємо туди ж нашіковану капусту, перемішуємо, додаємо трохи води. Тушкуємо під кришкою, помішуючи час від часу. Якщо треба – додаємо ще води. Доводимо на помірному вогні до напівготовності, на що може піти від 10 хвилин (якщо капуста молода) до 30 (якщо стара).

Додаємо томатну пасту, солимо, перемішуємо. Викладаємо варену квасолю з базиліком, перемішуємо. Доводимо капусту на повільному вогні до готовності. Подаємо тушковану капусту з квасолею, присипавши кропом.