Мясо по заветам предков: рецепт украинской верещаки

Днепровская верещака — особым образом жареная, а потом тушеная свинина.

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Верещака, или жареная и тушеная свиная грудинка — один из древних украинских рецептов, известных в приднепровских краях. Для тушения можно использовать обычный магазинный черный квас — но лучше, конечно, напрячься и приготовить свекольный, именно его и пускали в дело наши предки. Помимо прочего, он еще и необыкновенно полезен, очищает организм от шлаков, понижает давление, нормализует работу сосудов.

Готовить его мастера с Shuba.life предлагают так. Очищаем 4-5 средних свеклы, разрезаем на несколько частей и укладываем в двухлитровую банку. Заливаем холодной водой, накрываем марлей и ставим в прохладное место на 4 дня. Когда на поверхности воды появляется пленка — квас готов!

Верещака по-днепровски

Ингредиенты

свиная грудинка — 400 г;

сало — 50 г;

лук репчатый — 1;

свекла — 1;

квас — 200 мл;

хлеб — 100 г;

соль, перец

Верещака по-днепровски — блюдо, в общем, несложное. Свиную грудинку тщательно промываем, обсушиваем и нарезаем небольшими кусочками. Натираем черным перцем и солью. Оставляем мариноваться на 20-30 минут.

Разогреваем сковороду на среднем огне, растапливаем сало (или, как вариант, смалец). На полученном жире жарим мясо минут 5-7 до золотистой корочки.

Теперь — тушение. Перекладываем грудинку в кастрюлю, заливаем квасом (свекольным или обычным черным, как говорилось) и тушим в течение 10 минут. Лук нарезаем кубиками, свеклу натираем на крупной терке. Добавляем все это к свиниyе и тушим еще 15 минут. Солим и перчим. После этого, по идее, надо бы добавить тертый черствый черный хлеб (4 тонких ломтика) и тушить уже до готовности лука и свеклы.

Верещака по-днепровски, посыпанная зеленью, хороша и сама по себе, и с печеной картошкой.