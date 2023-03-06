М'ясо за заповітом предків: рецепт української верещаки

Дніпровська верещака — особливим чином смажена, а потім тушкована свинина

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Верещака, або смажена та тушкована свиняча грудинка — один із давніх українських рецептів, відомих у придніпровських краях. Для тушкування можна використовувати звичайний магазинний чорний квас — але краще, звичайно, напружитись і приготувати буряковий, саме його й пускали у справу наші предки. Крім іншого, він ще й надзвичайно корисний, очищає організм від шлаків, знижує тиск, нормалізує роботу судин.

Готувати його майстри із Shuba.life пропонують так. Очищаємо 4-5 середніх буряків, розрізаємо на кілька частин і укладаємо у дволітрову банку. Заливаємо холодною водою, накриваємо марлею і ставимо у прохолодне місце на 4 дні. Коли на поверхні води з'являється плівка — квас готовий!

Верещака по-дніпровськи

Iнгредiєнти

свиняча грудинка — 400 г;

сало — 50 г;

цибуля ріпчаста — 1;

буряк — 1;

квас — 200 мл;

хліб — 100 г;

сіль, перець

Верещака по-дніпровськи — страва загалом нескладна. Свинячу грудинку ретельно промиваємо, обсушуємо та нарізаємо невеликими шматочками. Натираємо чорним перцем та сіллю. Залишаємо маринуватися на 20-30 хвилин.

Розігріваємо сковороду на середньому вогні, розтоплюємо сало (або, як варіант, смалець). На отриманому жирі смажимо м'ясо хвилин 5-7 до золотистої скоринки.

Тепер – тушкування. Перекладаємо грудинку в каструлю, заливаємо квасом (буряковим або звичайним чорним, як говорилося) і тушкуємо протягом 10 хвилин. Цибулю нарізаємо кубиками, буряки натираємо на великій тертці. Додаємо все це до м'яса і тушкуємо ще 15 хвилин. Солимо і перчимо. Після цього, за ідеєю, треба було б додати тертий черствий чорний хліб (4 тонкі скибочки) і тушкувати вже до готовності цибулі та буряків.

Верещака по-дніпровськи, посипана зеленню, гарна і сама по собі, і з печеною картоплею.