Курица в соусе птичье молоко: как приготовить необычное и вкусное блюдо

Соус "Птичье молоко" не содержит никакой сладости, как можно подумать. Весь секрет — в плавленом сыре

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Курицу в соусе "Птичье молоко" рекомендует приготовить кулинарный блогер дядя Женя. Ничего общего это с конфетами не имеет, предупреждает он. И вообще, ничего сладкого в рецепте нет. Это блюдо для него открыли друзья из Черновцов. Весь его секрет – именно в соусе, белом и невероятно вкусном.

Курица в соусе "Птичье молоко"

Ингредиенты

куриные бедрышки — 1 кг;

плавленый сыр — 4 пачки;

лук репчатый — 1;

чеснок — 4 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

итальянские травы;

соль

Для приготовления курицы в соусе "Птичье молоко" берем куриные бедрышки. Рубить их не надо — слишком маленькие куски могут просто раствориться в итоговом соусе. Укладываем бедрышки в кастрюлю, заливаем водой на 2 или на 3 пальца выше мяса. Добавляем добрую щепотку паприки для аромата. Добавляем головку репчатого лука для вкуса. Доводим до кипения, убираем на минимальный огонь и тушим примерно час. Мясо в итоге хорошенько проваривается, а бульон становится предельно концентрированным. И, разумеется, уменьшается в объеме. Что от него и требуется.

Дальше наступает фаза приготовления непосредственно того, что в Черновцах называют "Птичьим молоком". Плавленый сыр предварительно подмораживаем, затем измельчаем и добавляем в бульон. Как следует перемешиваем, доводим до кипения, сдабриваем итальянскими травами и солью. Добавляем мелко нарубленный чеснок. Идея в чем? В том, чтобы сыр полностью растворился и образовал с бульоном одну массу нежнейшего молочного цвета. Когда это происходит, убираем огонь и оставляем смесь в покое минут на 10-15 при закрытой крышке.

На выходе получаем куриное мясо, которое, как уверяет дядя Женя, буквально тает во рту, и соус, в котором нет ни йоты типичного вкуса плавленого сыра — наоборот, стопроцентный вкус птичьего молока, как мы его себе представляем. Душисто, тонко, ароматно. Гарнир подойдет любой — например, тонкие спагетти. С ними курица в соусе "Птичье молоко" идет лучше всего!