Як приготувати незвичайне зі звичайного: курка в соусі Пташине молоко

Соус "Пташине молоко" не містить ніякої насолоди, як можна подумати. Весь секрет — у плавленому сирі.

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Курку в соусі "Пташине молоко" рекомендує приготувати кулінарний блогер дядько Женя. Нічого спільного це з цукерками не має, попереджає він. І взагалі, нічого солодкого у рецепті немає. Цю страву для нього відкрили друзі із Чернівців. Весь секрет – саме в соусі, білому та неймовірно смачному.

Курка в соусі "Пташине молоко"

Iнгредiєнти

курячі стегна — 1 кг;

плавлений сир — 4 пачки;

цибуля ріпчаста — 1;

часник — 4 зубчики;

паприка — 1 ч. л.;

італійські трави;

сіль

Для приготування курки в соусі "Пташине молоко" беремо курячі стегна. Рубати їх не треба — надто маленькі шматки можуть просто розчинитись у підсумковому соусі. Укладаємо стегенця в каструлю, заливаємо водою на 2 або на 3 пальці вище за м'ясо. Додаємо добру щіпку паприки для аромату. Додаємо головку цибулі для смаку. Доводимо до кипіння, прибираємо на мінімальний вогонь і тушкуємо приблизно годину. М'ясо в результаті добре проварюється, а бульйон стає гранично концентрованим. І, зрозуміло, зменшується обсягом. Що від нього і вимагається.

Далі настає фаза приготування безпосередньо того, що у Чернівцях називають "Пташиним молоком". Плавлений сир попередньо підморожуємо, потім подрібнюємо та додаємо в бульйон. Добре перемішуємо, доводимо до кипіння, присмачуємо італійськими травами і сіллю. Додаємо дрібно нарізаний часник. Ідея у чому? У тому, щоб сир повністю розчинився та утворив із бульйоном одну масу найніжнішого молочного кольору. Коли це відбувається, прибираємо вогонь і залишаємо суміш у спокої хвилин на 10-15 при закритій кришці.

На виході отримуємо куряче м'ясо, яке, як запевняє дядько Женя, буквально тане в роті, і соус, в якому немає жодного йоти типового смаку плавленого сиру — навпаки, стовідсотковий смак пташиного молока, як ми його уявляємо. Запашно, тонко, ароматно. Гарнір підійде будь-який — наприклад, тонкі спагетті. З ними курка у соусі "Пташине молоко" йде найкраще!