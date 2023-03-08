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Еда

Король поста. Рецепт винегрета с зеленым луком и чесноком

винегрет с чесноком, винегрет с зеленым луком, салат, кулинария
Фото: Getty Images | Классика поста

Вариантов винегрета существует множество, с зеленым луком и чесноком — один из них.

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Винегрет с зеленым луком и чесноком — просто один из многочисленных вариантов этого блюда, которое, кажется, на каждой кухне готовят по-своему. Во время поста винегрет приобретает особенную актуальность — в эти дни он как никогда уместен. Это универсальное блюдо, которое специалисты с Lefood.Menu рекомендуют подавать с пастой, рыбой или мясом.

Винегрет с зеленым луком и чесноком

Ингредиенты

  • свекла отварная – 300 г;
  • картофель отварной – 200 г;
  • морковь вареная – 2;
  • квашеная капуста – 150 г;
  • огурцы соленые – 2;
  • зеленый лук – 2;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • растительное масло ;
  • соль

Приступаем к приготовлению винегрета с зеленым луком и чесноком. Отвариваем овощи, очищаем их, снимаем с чеснока шелуху. Вареные овощи и соленые огурцы нарезаем одинаковыми кубиками, складываем в глубокую миску.

Добавляем квашеную капусту, соль, растительное масло, выдавливаем через пресс чеснок. Аккуратно перемешиваем ложкой, стараясь не раздавить мягкие, податливые овощи. Перекладываем салат на тарелку и посыпаем мелко нарубленным зеленым луком.

Винегрет ждет вас в любой день поста!