Король поста. Рецепт винегрета с зеленым луком и чесноком
Вариантов винегрета существует множество, с зеленым луком и чесноком — один из них.
Винегрет с зеленым луком и чесноком — просто один из многочисленных вариантов этого блюда, которое, кажется, на каждой кухне готовят по-своему. Во время поста винегрет приобретает особенную актуальность — в эти дни он как никогда уместен. Это универсальное блюдо, которое специалисты с Lefood.Menu рекомендуют подавать с пастой, рыбой или мясом.
Винегрет с зеленым луком и чесноком
Ингредиенты
- свекла отварная – 300 г;
- картофель отварной – 200 г;
- морковь вареная – 2;
- квашеная капуста – 150 г;
- огурцы соленые – 2;
- зеленый лук – 2;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло ;
- соль
Приступаем к приготовлению винегрета с зеленым луком и чесноком. Отвариваем овощи, очищаем их, снимаем с чеснока шелуху. Вареные овощи и соленые огурцы нарезаем одинаковыми кубиками, складываем в глубокую миску.
Добавляем квашеную капусту, соль, растительное масло, выдавливаем через пресс чеснок. Аккуратно перемешиваем ложкой, стараясь не раздавить мягкие, податливые овощи. Перекладываем салат на тарелку и посыпаем мелко нарубленным зеленым луком.
Винегрет ждет вас в любой день поста!