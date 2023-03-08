Король поста. Рецепт винегрета с зеленым луком и чесноком

Вариантов винегрета существует множество, с зеленым луком и чесноком — один из них.

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Винегрет с зеленым луком и чесноком — просто один из многочисленных вариантов этого блюда, которое, кажется, на каждой кухне готовят по-своему. Во время поста винегрет приобретает особенную актуальность — в эти дни он как никогда уместен. Это универсальное блюдо, которое специалисты с Lefood.Menu рекомендуют подавать с пастой, рыбой или мясом.

Винегрет с зеленым луком и чесноком

Ингредиенты

свекла отварная – 300 г;

картофель отварной – 200 г;

морковь вареная – 2;

квашеная капуста – 150 г;

огурцы соленые – 2;

зеленый лук – 2;

чеснок – 2 зубчика;

растительное масло ;

соль

Приступаем к приготовлению винегрета с зеленым луком и чесноком. Отвариваем овощи, очищаем их, снимаем с чеснока шелуху. Вареные овощи и соленые огурцы нарезаем одинаковыми кубиками, складываем в глубокую миску.

Добавляем квашеную капусту, соль, растительное масло, выдавливаем через пресс чеснок. Аккуратно перемешиваем ложкой, стараясь не раздавить мягкие, податливые овощи. Перекладываем салат на тарелку и посыпаем мелко нарубленным зеленым луком.

Винегрет ждет вас в любой день поста!