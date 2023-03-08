Король посту. Рецепт вінегрету із зеленою цибулею та часником

Варіантів вінегрету існує безліч, із зеленою цибулею та часником — один із них.

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Вінегрет із зеленою цибулею та часником – просто один із численних варіантів цієї страви, яку, здається, на кожній кухні готують по-своєму. Під час посту вінегрет набуває особливої актуальності — у ці дні він як ніколи доречний. Це універсальна страва, яку фахівці з Lefood.Menu рекомендують подавати з пастою, рибою чи м'ясом.

Вінегрет із зеленою цибулею та часником

Iнгредiєнти

буряк відварений — 300 г;

картопля відварена – 200 г;

морква варена – 2;

квашена капуста – 150 г;

огірки солоні – 2;

зелена цибуля – 2;

часник – 2 зубчики;

олія ;

сіль

Приступаємо до приготування вінегрету із зеленою цибулею та часником. Відварюємо овочі, очищаємо їх, знімаємо з часнику лушпиння. Варені овочі та солоні огірки нарізаємо однаковими кубиками, складаємо у глибоку миску.

Додаємо квашену капусту, сіль, олію, видавлюємо через прес часник. Акуратно перемішуємо ложкою, намагаючись не розчавити м'які, податливі овочі. Перекладаємо салат на тарілку і посипаємо дрібно нарубаною зеленою цибулею.

Вінегрет чекає на вас у будь-який день посту!