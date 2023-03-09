Казацкий стиль: рецепт настоящего кулеша

Густое, наваристое, необыкновенно вкусное блюдо, выручавшее казаков во время походов

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Конечно, в основе и на старте казацкого кулеша — сало, как без него в такой украинской классике! Немного овощей, много пшена, которое у казаков всегда имелось под рукой. С картошкой у них, наверное, было посложнее, но в современном варианте рецепта от Smak.ua она присутствует…

Кулеш казацкий

Ингредиенты:

пшено — 200 г;

сало — 250 г;

копченая грудинка — 200 г;

репчатый лук — 1;

морковь — 1;

картофель — 4;

укроп, петрушка;

чеснок — 3 Зубчика;

соль

Кулеш казацкий готовим в котелке на открытом огне. На дно котелка выкладываем нарезанное кубиками сало (200 грамм) и копченую грудинку. Жарим, пока не вытопится жир и пока кусочки не подрумянятся. Отправляем к салу нарезанный кубиками лук, накрываем крышкой, жарим до мягкости лука. Добавляем тертую морковь, перемешиваем и тушим под крышкой около минуты.

Наступает самый ответственный момент. Промываем и добавляем в котелок пшено, хорошо перемешиваем. Отправляем в котелок картофель, нарезанный небольшими кусочками. Перемешиваем и тушим минуту. И только после этого добавляем воду и соль. Количество воды зависит от того, насколько густым вы хотите конечный продукт. По идее, настоящий кулеш должен быть очень густ.

Перемешиваем, накрываем крышкой и варим, помешивая, до готовности картофеля — то есть, около 15 минут. Тем временем, готовим затирку: в ступке размалываем 50 грамм сала, чеснок и соль. Добавляем в кулеш затирку и мелко нарезанную зелень. Хорошо все перемешиваем — и убираем с огня. Наш казацкий кулеш готов — хотя, конечно, для полного эффекта ему надо настояться минут 10.