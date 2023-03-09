Козацький стиль: рецепт справжнього кулешу

Густа, навариста, надзвичайно смачна страва, що виручала козаків під час походів

Related video

Звісно, в основі та на старті козацького кулішу — сало, як без нього в такій українській класиці! Небагато овочів, багато пшона, яке козаки завжди мали під рукою. З картоплею у них, напевно, було складніше, але в сучасному варіанті рецепту від Smak.ua вона є…

Куліш козацький

Інгредієнти:

пшоно — 200 г;

сало — 250 г;

копчена грудинка — 200 г;

цибуля — 1;

морква — 1;

картопля — 4;

кріп петрушка;

часник — 3 Зубчика;

сіль

Куліш козацький готуємо у казанку на відкритому вогні. На дно казанка викладаємо нарізане кубиками сало (200 г) і копчену грудинку. Смажимо, доки не витопиться жир і поки шматочки не підрум'яняться. Відправляємо до сала нарізану кубиками цибулю, накриваємо кришкою, смажимо до м'якості цибулі. Додаємо терту моркву, перемішуємо та тушкуємо під кришкою близько хвилини.

Настає найвідповідальніший момент. Промиваємо і додаємо в казанок пшоно, добре перемішуємо. Відправляємо в казанок картоплю, нарізану невеликими шматочками. Перемішуємо і тушкуємо хвилину. І тільки після цього додаємо воду та сіль. Кількість води залежить від того, наскільки густим ви хочете кінцевий продукт. За ідеєю, справжній куліш має бути дуже густим.

Перемішуємо, накриваємо кришкою і варимо, помішуючи, до готовності картоплі, тобто близько 15 хвилин. Тим часом, готуємо затірку: у ступці розмелюємо 50 г сала, часник і сіль. Додаємо в куліш затірку та дрібно нарізану зелень. Добре все перемішуємо і прибираємо з вогню. Наш козацький куліш готовий — хоч, звісно, для повного ефекту йому треба настоятися хвилин десять.