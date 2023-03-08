Простое постное блюдо: как приготовить гречневые котлеты

Сытное аппетитное блюдо из доступной гречневой крупы — находка для постных дней

Related video

Рецепт гречневых котлет интересен тем, что можно не отваривать крупу для них специально, а использовать остатки вчерашней каши, чтобы экономнее расходовать продукты, пишет автор рецепта — 1000.menu. В любом случае, это очень вкусно. И, конечно, очень постно!

Гречневые котлеты

Ингредиенты (на 4 порции)

гречка — 1 стакан;

картошка — 450 г;

растительное масло — 150 ;

панировочные сухари;

кинза, кориандр;

соль, перец

Для гречневых котлет крупу тщательно промываем, выкладываем в кастрюлю и заливаем чистой водой. Добавляем немного соли. Доводим до кипения и, уменьшив огонь, варим кашу около 20-25 минут на самом маленьком огне. Крупу всегда лучше немного разварить, чем не доварить. Готовую кашу остужаем до комнатной температуры и перекладываем в большую миску.

Добавляем соль, перец и молотый кориандр, перемешиваем до однородности. Можно, в принципе, добавлять и другие пряности, на ваш вкус — это сделает котлеты "веселее". Формируем из этого фарша котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем на растительном масле до золотистости с обеих сторон.

Готовые гречневые котлеты лучше всего сразу же подавать к столу — в этот момент они максимально хрустящие и аппетитные.