Просто для посту: як приготувати гречані котлети

Ситна апетитна страва з доступної гречаної крупи — знахідка для пісних днів

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Рецепт гречаних котлет цікавий тим, що можна не відварювати крупу для них спеціально, а використовувати залишки вчорашньої каші, щоб економніше витрачати продукти, пише автор рецепту — 1000.menu. У будь-якому випадку це дуже смачно. І, звичайно, дуже пісно!

Гречані котлети

Інгредієнти (на 4 порції)

гречка – 1 склянка;

картопля — 450 г;

олія — 150;

панірувальні сухарі;

кінза, коріандр;

сіль, перець

Для гречаних котлет крупу ретельно промиваємо, викладаємо в каструлю та заливаємо чистою водою. Додаємо трохи солі. Доводимо до кипіння і, зменшивши вогонь, варимо кашу близько 20-25 хвилин на найменшому вогні. Крупу завжди краще трохи розварити, аніж не доварити. Готову кашу остудити до кімнатної температури і перекласти у велику миску.

Додаємо сіль, перець та мелений коріандр, перемішуємо до однорідності. Можна, в принципі, додавати й інші прянощі, на ваш смак — це зробить котлети "веселіше". Формуємо з цього фаршу котлетки, обвалюємо їх у панірувальних сухарях і обсмажуємо на олії до золотистості з обох боків.

Готові гречані котлети найкраще відразу ж подавати до столу — у цей момент вони максимально хрусткі та апетитні.