Котлеты в духовке: как приготовить быстрый и менее жирный вариант

Котлеты, приготовленные в духовке, менее трудозатратны, чем традиционные, да еще и более полезны

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Котлеты, приготовленные в духовке, делать намного проще, чем на сковороде, утверждают эксперты с ресурса 1000.menu. Собственно, духовка сама сделает за вас почти все — по крайней мере, термическую часть контролировать не требуется. К тому же котлеты, приготовленные таким образом, более полезны, потому что получаются менее жирными.

Котлеты в духовке

Ингредиенты:

фарш мясной — 500 г;

картошка — 2 ;

лук репчатый -1;

белый хлеб — 70 г;

молоко — 50 мл;

мука — 50 г;

чеснок 1 зубчик;

растительное масло;

соль, перец

Приготовление котлет в духовке начинаем, разумеется, с фарша. Если нет готового — пропускаем мясо через мясорубку. Идеальна смесь из говядины и свинины — 50 на 50.

Репчатый лук нарезаем или измельчаем другим способом максимально мелко. Сырой картофель натираем на терке, но влагу с крахмалом из него не отжимаем — это пригодится в процессе. Замачиваем в молоке белый хлеб, чтобы разбух, после чего разминаем ложкой в однородную массу. Все это отправляем к фаршу, добавляем зубчик пропущенного через пресс чеснока, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешиваем до однородности — лучше руками, говорят, что фарш их любит.

Влажными руками формируем котлеты. По желанию, обваливаем в панировочных сухарях. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем на ее котлеты. Духовку разогреваем до 180 градусов, помещаем туда форму с котлетами, накрываем фольгой и запекаем 20 минут таким образом. Затем фольгу снимаем и запекаем еще 10 минут. К концу котлеты должны зарумяниться — это сигнал о готовности. Но следите за тем, чтобы они не пересохли — это погубит все дело!