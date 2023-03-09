Котлети в духовці: як приготувати швидкий та менш жирний варіант

Котлети, приготовлені в духовці, менш трудомісткі, ніж традиційні, та ще й корисніші

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Котлети, приготовлені в духовці, робити набагато простіше, ніж на сковороді, стверджують експерти з ресурсу 1000.menu. Власне, духовка сама зробить за вас майже все – принаймні термічну частину контролювати не потрібно. До того ж котлети, приготовлені таким чином, корисніші, тому що виходять менш жирними.

Котлети у духовці

Інгредієнти :

фарш м'ясний — 500 г;

картопля — 2;

цибуля ріпчаста -1;

білий хліб — 70 г;

молоко — 50 мл;

борошно — 50 г;

часник — 1 зубчик;

олія;

сіль перець

Приготування котлет у духовці починаємо, зрозуміло, з фаршу. Якщо немає готового – пропускаємо м'ясо через м'ясорубку. Ідеальна суміш із яловичини та свинини — 50 на 50.

Цибулю нарізаємо або подрібнюємо іншим способом максимально дрібно. Сиру картоплю натираємо на тертці, але вологу з крохмалем не віджимаємо — це стане в нагоді в процесі. Замочуємо в молоці білий хліб, щоб набух, після чого розминаємо ложкою в однорідну масу. Все це відправляємо до фаршу, додаємо зубчик пропущеного через прес часнику, сіль та перець за смаком. Ретельно перемішуємо до однорідності – краще руками, кажуть, що фарш їх любить.

Вологими руками формуємо котлети. За бажанням, обвалюємо в панірувальних сухарях. Форму для запікання змащуємо олією. Викладаємо на неї котлети. Духовку розігріваємо до 180 градусів, поміщаємо туди форму з котлетами, накриваємо фольгою і запікаємо таким чином 20 хвилин. Потім фольгу знімаємо та запікаємо ще 10 хвилин. До кінця котлети повинні зарум'янитися — це сигнал про готовність. Але стежте за тим, щоб вони не пересохли — це загубить усю справу!