Сало, запеченное в фольге: как приготовить домашнее блюдо

Ароматное сало с прорезью — желательно подчеревок — запеченное в фольге по-домашнему

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Сало, запеченное в фольге — пример домашнего рецепта, доступного каждому. Для этого рецепта ресурс BeneGusto рекомендует брать подчеревок как лучший вариант сала с прорезью. Можно заранее его мариновать в простейшем маринаде, и на праздничном столе у вас будет стоять ароматнейшее запеченное блюдо.

Сало, запеченное в фольге

Ингредиенты:

сало с мясной прослойкой — 1 кг;

чеснок — 1 головка;

смесь перцев;

соль

Сало для запекания в фольге предварительно подготавливаем. Натираем его смесью соли и перца. Чеснок пропускаем через пресс и равномерно распределяем по куску сала. Укладываем в емкость, накрываем пленкой и оставляем мариноваться часов на 6-8.

Промариновав, отправляем сало в духовку при температуре 180 градусов. В жаростойкую емкость наливаем воды — так, чтобы сало на треть в нее погрузилось. Накрываем фольгой и запекаем полчаса. Потом фольгу убираем и держим в духовке при той же температуре еще минут 20. Переворачиваем сало на другую сторону и запекаем еще 20 минут.

Наш продукт готов! Но перед подачей охлаждаем его в холодильнике — так сало, запеченное в фольге, приобретает окончательный вкус.