Сало, запечене у фользі: як приготувати домашню страву

Ароматне сало з прорізом — бажано підчеревок — запечене у фользі по-домашньому

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Сало, запечене у фользі – приклад домашнього рецепту, доступного кожному. Для цього рецепту ресурс BeneGusto рекомендує брати підчеревок як найкращий варіант сала з прорізом. Можна заздалегідь його маринувати в найпростішому маринаді, і на святковому столі у вас буде стояти запашна запечена страва.

Сало, запечене у фользі

Інгредієнти:

сало з м'ясним прошарком — 1 кг;

часник — 1 головка;

суміш перців;

сіль

Сало для запікання у фользі попередньо готуємо. Натираємо його сумішшю солі та перцю. Часник пропускаємо через прес і рівномірно розподіляємо по шматку сала. Укладаємо в ємність, накриваємо плівкою і залишаємо маринуватися годин на 6-8.

Промаринувавши, відправляємо сало в духовку при температурі 180 градусів. У жаростійку ємність наливаємо води — так, щоб сало на третину в неї занурилося. Накриваємо фольгою та запікаємо півгодини. Потім фольгу прибираємо і тримаємо в духовці при тій же температурі ще 20 хвилин. Перевертаємо сало на інший бік і запікаємо ще 20 хвилин.

Наш продукт готовий! Але перед подачею охолоджуємо його в холодильнику — так сало, запечене у фользі, набуває остаточного смаку.