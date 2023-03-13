Биточки по-селянски: как приготовить блюдо со смальцем реепт фото
Биточки по-селянски тушатся в соусе, но главное — это добавленный смалец
В рецепте биточков по-селянски есть много вариаций и отклонений, но их главная особенность — то, что они "дозревают" в соусе (грибном или, как в нашем случае — луковом). Плюс, обязательно добавляется смалец, придающий биткам особенный привкус. Наш рецепт — классический украинский, приступим же к приготовлению по методу кулинарного ресурса zakaz.ua.
Биточки по-селянски
Ингредиенты:
- говядина — 130 г;
- лук — 1,5;
- жир;
- лавровый лист;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- вино белое сухое — 1 ст. л.;
- лимон — по вкусу;
- мед — 1 ч. л.;
- панировочные сухари;
- соль, перец
Для биточков по-селянски берем говяжий фарш — это тоже обязательное условие. Опять же, из уважения к блюду, фарш делаем самостоятельно, пропуская мясо через мясорубку или измельчая в блендере (так фарш получается даже более воздушным). Добавляем в фарш измельченный лавровый лист, рубленый лук (половина луковицы), соль, перец — и смалец. Это обычное свиное топленое сало, именно оно придает биточкам украинский колорит. Формируем биточки, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в растительном масле.
Готовим луковый соус. Режем луковицу на мелкие кубики, взбиваем в блендере. Добавляем измельченный зубчик чеснока, 4 столовых ложки растительного масла, стакан белого сухого вина, чайную ложку меда и лимон по вкусу. Смешиваем и в полученном соусе тушим биточки по-селянски до полной готовности.