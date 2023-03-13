Биточки по-селянски: как приготовить блюдо со смальцем реепт фото

Биточки по-селянски тушатся в соусе, но главное — это добавленный смалец

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В рецепте биточков по-селянски есть много вариаций и отклонений, но их главная особенность — то, что они "дозревают" в соусе (грибном или, как в нашем случае — луковом). Плюс, обязательно добавляется смалец, придающий биткам особенный привкус. Наш рецепт — классический украинский, приступим же к приготовлению по методу кулинарного ресурса zakaz.ua.

Биточки по-селянски

Ингредиенты:

говядина — 130 г;

лук — 1,5;

жир;

лавровый лист;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

вино белое сухое — 1 ст. л.;

лимон — по вкусу;

мед — 1 ч. л.;

панировочные сухари;

соль, перец

Для биточков по-селянски берем говяжий фарш — это тоже обязательное условие. Опять же, из уважения к блюду, фарш делаем самостоятельно, пропуская мясо через мясорубку или измельчая в блендере (так фарш получается даже более воздушным). Добавляем в фарш измельченный лавровый лист, рубленый лук (половина луковицы), соль, перец — и смалец. Это обычное свиное топленое сало, именно оно придает биточкам украинский колорит. Формируем биточки, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем в растительном масле.

Готовим луковый соус. Режем луковицу на мелкие кубики, взбиваем в блендере. Добавляем измельченный зубчик чеснока, 4 столовых ложки растительного масла, стакан белого сухого вина, чайную ложку меда и лимон по вкусу. Смешиваем и в полученном соусе тушим биточки по-селянски до полной готовности.