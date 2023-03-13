Биточки по-селянськи: як приготувати страву зі смальцем

Біточки по-селянськи тушкуються в соусі, але головне — це доданий смалець

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У рецепті биточків по-селянськи є багато варіацій і відхилень, але їхня головна особливість — те, що вони "дозрівають" у соусі (грибному або, як у нашому випадку — цибульному). Плюс обов'язково додається смалець, що надає биткам особливий присмак. Наш рецепт — класичний український, розпочнемо ж приготування за методом кулінарного ресурсу zakaz.ua.

Биточки по-селянськи

Інгредієнти:

яловичина — 130 г;

цибуля — 1,5;

жир;

лавровий лист;

часник — 1 зубчик;

олія — 1 ст. л.;

вино біле сухе — 1 ст. л.;

лимон — за смаком;

мед — 1 ч. л.;

панірувальні сухарі;

сіль перець

Для биточків по-селянськи беремо яловичий фарш — це також обов'язкова умова. Знову ж таки, з поваги до страви, фарш робимо самостійно, пропускаючи м'ясо через м'ясорубку або подрібнюючи в блендері (так фарш виходить навіть бiльш смачним). Додаємо у фарш подрібнений лавровий лист, рубану цибулю (половина цибулини), сіль, перець і смалець. Це звичайне свиняче топлене сало, саме воно надає биточкам український колорит. Формуємо биточки, обвалюємо в панірувальних сухарях і обсмажуємо в олії.

Готуємо цибульний соус. Ріжемо цибулину на дрібні кубики, збиваємо у блендері. Додаємо подрібнений зубчик часнику, 4 столові ложки олії, склянку білого сухого вина, чайну ложку меду та лимон за смаком. Змішуємо і в отриманому соусі тушкуємо биточки по-селянськи до повної готовності.