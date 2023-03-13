Не слишком популярная, но не менее вкусная. Как правильно приготовить пшенную кашу

Сейчас в моду часто входят так называемые суперфуды: киноа, чиа и прочие экзотические продукты. Но привычная пшенная каша может быть не менее вкусной и полезной.

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Пшенная каша, не смотря на свой привычный и вид и репутацию каши, которой кормят цыплят, не менее полезна и вкусна, чем более экзотические крупы. Просо — одна из первых зерновых культур, которая стала выращиваться человеком и свою не самую лестную репутацию она получила совершенно незаслуженно. Ведь если ее правильно отварить и вкусно приготовить, как сейчас расскажет Фокус – то она точно станет вашей любимой.

Чем полезна пшенная каша

Пшено обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению излишков жира, но при этом она достаточно калорийна. Также пшено способно выводить из организма токсины и антибиотики. Блюда из пшена особенно полезны при диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной системы.

К тому же в ней отсутствует глютен, так что она подойдет тем, у кого непереносимость, или тем, кто просто не употребляет глютен.

Питаться одной пшенной кашей с утра до вечера, не смотря на ее полезность, не стоит. Также ее не стоит есть тем, у кого на нее аллергия и людям с пониженной функцией щитовидной железы.

С чем готовить пшенную кашу

Она прекрасно впитывает в себя все вкусы и ароматы, так что ее обычно готовят с молочными продуктами, мясом, птицей и овощами. С пшенной кашей часто варят кулеш – густой сытный суп с заправкой из шкварок.

С ней можно готовить и другие супы, добавлять вместо риса в голубцы, начинку для пирогов и делать с ней запеканки. Также отварную пшенную кашу можно добавлять в салаты, как это обычно делают с модным кус-кусом и киноа.

Как правильно сварить пшенную кашу

Каша из пшена может горчить. Все из-за избытка растительных жиров, которые при взаимодействии с кислородом окисляются и приобретают неприятный привкус. Так что если пшенка долго лежит, то она может горчить. Убрать этот противный привкус просто – тщательно промыв крупу холодной водой. Желательно, два-три раза, потом обдать кипятком и снова промыть холодной водой.

Если вы хотите приготовить жидкую кашу – то варите ее в соотношении один стакан крупы и три стакана жидкости: воды, или молока.

Если вы хотите сварить рассыпчатую пшенную кашу, то тогда берите два стакана воды на один стакан крупы. Предварительно крупу нужно тщательно промыть с кипятком, а затем обжарить на растительном масле беспрерывно помешивая. Займет это около двух минут. Следите, чтобы каша не пригорела.

Промытую и обжаренную крупу залейте водой. Доведите до кипения, варите на среднем огне десять минут с открытой крышкой. Как только воды станет столько же, как и крупы, выключайте огонь, накрывайте кастрюлю крышкой и оставьте кашу "доходить" на полчаса. После взрыхлите кашу вилкой, или ложкой. Теперь ее можно добавлять в салаты, подавать ее, как гарнир, или добавлять в бульон, чтобы сделать суп. А можно приготовить вкусные лепешки.

Лепешки из пшенки с овощами

Ингредиенты:

Полстакана пшена;

Стакан воды;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Зеленый лук;

Шпинат — 100 гр;

Одна морковка;

Один зубчик чеснока;

Порошок карри — 1 ч. л.;

Греческий йогурт — 30 гр.;

Одно яйцо;

Кинза, соль, черный молотый перец.

Сварите пшенную крупу, как сказано выше. Морковь натрите на средней терке, шпинат нарежьте, как и лук с чесноком.

Разогрейте растительное масло, поджарьте морковку, зеленый лук, добавьте чеснок, шпинат и специи. После добавьте содержимое сковороды к пшенке, перемешайте. Вбейте яйцо и добавьте йогурт, сформируйте руками лепешки и запекайте их в духовке, разогретой до 200 градусов около 30 минут. Подавайте с несладким йогуртом.

Ранее Фокус рассказывал, как правильно варить перловку, чтобы она была вкусной.