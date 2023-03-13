Вкус Франции на вашей кухне. Простой рецепт знаменитого багета
Домашние багеты получаются ничем не хуже, чем оригинальные.
Длинный, тонкий, мягкий внутри и с хрустящей корочкой багет – давно признанный символ Франции. В идеале это хлебобулочное изделие имеет длину около 65 см, ширину – 5-6 см, а высоту – до 4 см. Его вес – приблизительно 250 гр. Приготовить его можно и в домашних условиях, находять далеко от Франции. Как это сделать просто, рассказала автор кулинарного блога под ником djama_food.
Французский багет
Ингредиенты:
теплая вода – 500 мл;
оливковое масло – 3 ст. л;
дрожжи – 1 ч. л;
соль – 1 ч. л;
мука – 5 стак. (стакан – 250 мл).
Способ приготовления:
Теплую воду, 2 ст. л. оливкового масла, дрожжи и соль хорошо перемешать, постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое тесто и вымешивать примерно 5-7 минут. В конце вымешивания добавить еще ложку оливкового масло, собрать тесто в комочек, закрыть миску с тестом пищевой пленкой, сверху полотенцем и убрать в теплое место на 30-35 минут.
По истечении этого времени растянуть тесто, обмять его и снова оставить в теплом места на 25-30 минут, повторить так два раза. Затем оставить тесто, чтобы оно увеличилось в два раза.
Готовое тесто выложить на рабочую поверхность, посыпанную мукой, поделить на четыре части, раскатать прямоугольники и свернуть каждый колбаской. Слегка обвалять в муке, закрыть полотенцем и оставить на 10-15 минут. Далее выложить на противень, растягивая, сделать надрезы. Отправить противень с багетами в предварительно разогретую до 210-220 градусов и выпекать, пока тесто станет румяным, и появится корочка.
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