Мясной кекс: как приготовить альтернативу бутербродам

Мясной кекс, запекаемый в духовке — альтернатива бутербродам на вашем столе.

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Это оригинальное блюдо, которое хоть и мучное, но мясное. На ресурсе vkusnyashka.org его представляют как альтернативу бутерброду на вашем столе. По сути, это мясная запеканка, весьма сытная, при этом — интересный креатив, которым можно приятно удивить гостей.

Мясной кекс

Ингредиенты:

колбаса копченая — 350 г;

фасоль — 400 г;

сыр твердый — 100 г;

сметана — 100 г;

майонез 100 г;

яйца куриные — 3;

мука — 150 г;

сода — 1 ч. л.;

зелень

Для мясного кекса нужно понимать, какая фасоль у вас есть. Если консервированная — можно пускать в дело сразу, если нет — нужно сначала отварить.

Далее, режем сыр и колбасу одинаковыми кубиками. Ссыпаем в большую миску, добавляем фасоль и порубленную зелень.

В другой миске взбиваем яйца, сметану и майонез. Добавляем к ним гашеную соду, муку, хорошенько перемешиваем. Получаем тесто, которое смешиваем с остальными ингредиентами, подготовленными ранее. Выкладываем все в форму для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 40 минут мясной кекс готов!