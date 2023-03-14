Мясной кекс: как приготовить альтернативу бутербродам
Мясной кекс, запекаемый в духовке — альтернатива бутербродам на вашем столе.
Это оригинальное блюдо, которое хоть и мучное, но мясное. На ресурсе vkusnyashka.org его представляют как альтернативу бутерброду на вашем столе. По сути, это мясная запеканка, весьма сытная, при этом — интересный креатив, которым можно приятно удивить гостей.
Мясной кекс
Ингредиенты:
- колбаса копченая — 350 г;
- фасоль — 400 г;
- сыр твердый — 100 г;
- сметана — 100 г;
- майонез 100 г;
- яйца куриные — 3;
- мука — 150 г;
- сода — 1 ч. л.;
- зелень
Для мясного кекса нужно понимать, какая фасоль у вас есть. Если консервированная — можно пускать в дело сразу, если нет — нужно сначала отварить.
Далее, режем сыр и колбасу одинаковыми кубиками. Ссыпаем в большую миску, добавляем фасоль и порубленную зелень.
В другой миске взбиваем яйца, сметану и майонез. Добавляем к ним гашеную соду, муку, хорошенько перемешиваем. Получаем тесто, которое смешиваем с остальными ингредиентами, подготовленными ранее. Выкладываем все в форму для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 40 минут мясной кекс готов!