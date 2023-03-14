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Еда

Мясной кекс: как приготовить альтернативу бутербродам

колбаса, мясной кекс, кулинария
Фото: 24 канал | В дело идет копченая колбаса...

Мясной кекс, запекаемый в духовке — альтернатива бутербродам на вашем столе.

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Это оригинальное блюдо, которое хоть и мучное, но мясное. На ресурсе vkusnyashka.org его представляют как альтернативу бутерброду на вашем столе. По сути, это мясная запеканка, весьма сытная, при этом — интересный креатив, которым можно приятно удивить гостей.

Мясной кекс

Ингредиенты:

  • колбаса копченая — 350 г;
  • фасоль — 400 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • сметана — 100 г;
  • майонез 100 г;
  • яйца куриные — 3;
  • мука — 150 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • зелень

Для мясного кекса нужно понимать, какая фасоль у вас есть. Если консервированная — можно пускать в дело сразу, если нет — нужно сначала отварить.

Далее, режем сыр и колбасу одинаковыми кубиками. Ссыпаем в большую миску, добавляем фасоль и порубленную зелень.

В другой миске взбиваем яйца, сметану и майонез. Добавляем к ним гашеную соду, муку, хорошенько перемешиваем. Получаем тесто, которое смешиваем с остальными ингредиентами, подготовленными ранее. Выкладываем все в форму для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 40 минут мясной кекс готов!