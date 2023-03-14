М'ясний кекс: як приготувати альтернативу бутербродам

М'ясний кекс, що запікається в духовці — альтернатива бутербродам на вашому столі

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Це оригінальна страва, яка хоч і борошняна, але м'ясна. На ресурсі vkusnyashka.org його представляють як альтернативу бутерброду на вашому столі. По суті, це м'ясна запіканка, дуже ситна, при цьому цікавий креатив, яким можна приємно здивувати гостей.

М'ясний кекс

Інгредієнти:

ковбаса копчена — 350 г;

квасоля — 400 г;

сир твердий — 100 г;

сметана — 100 г;

майонез 100 г;

яйця курячі — 3;

борошно — 150 г;

сода — 1 ч. л.;

зелень

Для м'ясного кексу потрібно розуміти, яка квасоля у вас є. Якщо консервована – можна пускати у справу одразу, якщо ні – потрібно спочатку відварити.

Далі, ріжемо сир та ковбасу однаковими кубиками. Зсипаємо у велику миску, додаємо квасолю та порубану зелень.

В іншій мисці збиваємо яйця, сметану та майонез. Додаємо до них гашену соду, борошно, добре перемішуємо. Отримуємо тісто, яке змішуємо з рештою інгредієнтів, підготовлених раніше. Виклдаємо все у форму для запікання та відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Через 40 хвилин м'ясний кекс готовий!