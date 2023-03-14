Тыква фри: необычный и простой рецепт блюда из духовки

Тыква, приготовленная в духовке, станет приятным сюрпризом в весеннее время

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Конечно, тыква — коронный осенний продукт. Но ее элементарно можно сберечь и до весны, да и в продаже она сейчас имеется. А порадовать себя и удивить окружающих тыквенным блюдом марте — интересно и полезно. Тем более, когда речь о таком оригинальном блюде, рецепт которого нам подсказал Лайфхакер. Это дольки тыквы, запеченные в духовке до хрустящей корочки.

Тыква фри

Ингредиенты

мякоть тыквы — 800 г;

кукурузный крахмал — 2 ч. л.;

растительное масло;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

пармезана — небольшой кусочек;

петрушка;

соль, перец

Готовим тыкву фри следующим образом. Нарезаем мякоть тыквы небольшими дольками или брусочками. Смешиваем с крахмалом, маслом, перцем (в идеале — кайенским), паприкой, чесноком и солью. Необходимо, чтобы все кусочки были покрыты этой смесью примерно равным образом.

Выкладываем тыквенные дольки в один слой на противень, застеленный пергаментом. Помещаем в разогретую до 190 градусов духовку минут на 20. В середине приготовления переверните кусочки. Тыква должна подрумяниться с обеих сторон.

Смешиваем мелко натертый пармезан и рубленую петрушку, перед подачей посыпаем этой смесью тыкву фри.