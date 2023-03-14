Гарбуз фрі: незвичайний і простий рецепт страви з духовки

Гарбуз, приготовлений у духовці, стане приємним сюрпризом у весняний час

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Звичайно, гарбуз – коронний осінній продукт. Але його просто можна зберегти і до весни, та й у продажу вiн зараз є. А порадувати себе та здивувати оточуючих гарбузовою стравою у березні – цікаво та корисно. Тим більше, коли йдеться про таку оригінальну страву, рецепт якої нам підказав Лайфхакер. Це часточки гарбуза, запечені в духовці до хрусткої скоринки.

Гарбуз фрі

Iнгредiєнти

м'якоть гарбуза — 800 г;

кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.;

олія;

паприка — 1 ч. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

пармезан — невеликий шматочок;

петрушка;

сіль, перець

Готуємо гарбуз фрі в такий спосіб. Нарізаємо м'якоть гарбуза невеликими часточками чи брусочками. Змішуємо з крохмалем, олією, перцем (в ідеалі — кайєнським), паприкою, часником і сіллю. Необхідно, щоб усі шматочки були покриті цією сумішшю приблизно так само.

Викладаємо гарбузові часточки в один шар на лист, застелений пергаментом. Поміщаємо в розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин. У середині приготування перевертаємо шматочки. Гарбуз повинен підрум'янитися з обох боків.

Змішуємо дрібно натертий пармезан і рубану петрушку, перед подачею посипаємо цією сумішшю гарбуз фрі.