Гарбуз фрі: незвичайний і простий рецепт страви з духовки
Гарбуз, приготовлений у духовці, стане приємним сюрпризом у весняний час
Звичайно, гарбуз – коронний осінній продукт. Але його просто можна зберегти і до весни, та й у продажу вiн зараз є. А порадувати себе та здивувати оточуючих гарбузовою стравою у березні – цікаво та корисно. Тим більше, коли йдеться про таку оригінальну страву, рецепт якої нам підказав Лайфхакер. Це часточки гарбуза, запечені в духовці до хрусткої скоринки.
Гарбуз фрі
Iнгредiєнти
- м'якоть гарбуза — 800 г;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.;
- олія;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- пармезан — невеликий шматочок;
- петрушка;
- сіль, перець
Готуємо гарбуз фрі в такий спосіб. Нарізаємо м'якоть гарбуза невеликими часточками чи брусочками. Змішуємо з крохмалем, олією, перцем (в ідеалі — кайєнським), паприкою, часником і сіллю. Необхідно, щоб усі шматочки були покриті цією сумішшю приблизно так само.
Викладаємо гарбузові часточки в один шар на лист, застелений пергаментом. Поміщаємо в розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин. У середині приготування перевертаємо шматочки. Гарбуз повинен підрум'янитися з обох боків.
Змішуємо дрібно натертий пармезан і рубану петрушку, перед подачею посипаємо цією сумішшю гарбуз фрі.