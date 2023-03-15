Курица по-армянски: как приготовить вкуснейшее блюдо в мультиварке

Национальное блюдо, в котором мясо сначала обжаривается, а потом дотушивается

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Курица по-армянски в классическом варианте готовится на сковородке, а потом в кастрюле или казане. Но кулинарный блогер дядя Женя сделал это в мультиварке, соединив оба процесса. В конце концов, пишет он, главное — результат. Итоговое блюдо у него получилось вкуснейшим, а главное — с непередаваемым коричным ароматом.

Курица по-армянски в мультиварке

Ингредиенты:

курица — 4 окорочка;

морковка — 1;

яблоки — 2;

картофель — 3-4;

молотая корица — 0.5 ч. л. ;

зелень

Курица по-армянски в мультиварке готовится так. Берем, собственно, курицу — какую угодно ее часть (допустим, 4 окорочка). Включаем на мультиварке режим обжаривания, слегка прихватываем курятину румянцем со всех сторон. Добавляем пару нарезанных на дольки небольших яблок и морковку, измельченную на крупной терке (в нашем случае получились пластинки — своего рода, морковные чипсы). Все это обжариваем еще минут 5 вместе с курицей, не забывая перемешивать.

Добавляем перец и соль, сколько надо, а также — важно! — половину чайной ложки молотой корицы. Высыпаем в чашу мультиварки 3-4 картофеля, порезанного на дольки средней величины. Заливаем все водой — так, чтобы содержимое полностью ею покрылось, но не более. Переводим мультиварку в режим тушения, закрываем крышку и оставляем в покое на 40 минут. Несколько раз можно все перемешать.

По истечении этого срока, раскладываем курицу по тарелкам, присыпаем зеленью — и наслаждаемся!