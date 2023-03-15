Курка по-вірменськи: як приготувати смачну страву в мультиварці

Національна страва, в якій м'ясо спочатку обсмажується, а потім дотошковується

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Курка по-вірменськи у класичному варіанті готується на сковорідці, а потім у каструлі чи казані. Але кулінарний блогер дядько Женя зробив це у мультиварці, поєднавши обидва процеси. Зрештою, пише він, головне – результат. Підсумкове блюдо в нього вийшло найсмачнішим, а головне — з неперевершеним коричневим ароматом.

Курка по-вірменськи у мультиварці

Інгредієнти:

курка — 4 стегенця;

морквина — 1;

яблука — 2;

картопля — 3-4;

мелена кориця — 0.5 ч. л. ;

зелень

Курка по-вірменськи у мультиварці готується так. Беремо, власне, курку — будь-яку її частину (припустимо, 4 стегенця). Включаємо на мультиварці режим обсмажування, трохи прихоплюємо курятину рум'янцем з усіх боків. Додаємо пару нарізаних на часточки невеликих яблук і морквину, подрібнену на великій тертці (у нашому випадку вийшли платівки — свого роду морквяні чіпси). Все це обсмажуємо ще 5 хвилин разом з куркою, не забуваючи перемішувати.

Додаємо перець і сіль, скільки треба, а також важливо! — половину чайної ложки меленої кориці. Висипаємо в чашу мультиварки 3-4 картоплі, порізаної на часточки середньої величини. Заливаємо все водою — так, щоб вміст повністю нею покрився, але не більше. Перекладаємо мультиварку в режим тушкування, закриваємо кришку і даємо спокій на 40 хвилин. Декілька разів можна все перемішати.

Після цього, розкладаємо курку по тарілках, присипаємо зеленню — і насолоджуємося!