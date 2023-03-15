Запеченный картофель по-испански: как приготовить пататос бравас
В Испании тоже готовят картофель, но, разумеется, по-своему — с пряным соусом сальса
Запеченный картофель по-испански называется "пататос бравас". Главная его особенность — сальса, острый соус. Пататос бравас — доступный, бюджетный и более полезный, чем обычный картофель фри, который жарят в большом количестве масла, уверяет ресурс ShubaLife.
Кстати, в Испании это часто — просто закуска к вину или пиву.
Пататос бравас — запеченный картофель по-испански
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- оливковое масло — 5 ст. л.;
- копченая паприка — 4 ч. л.;
- лук репчатый — 1;
- чеснок — 2 зубчика;
- лимон — 0.5;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- консервированные томаты — 200 г;
- сахар;
- соль
Картофель по-испански начинаем готовить с разогревания духовки до 200 градусов. Тем временем, картофель чистим, нарезаем большими кусочками, складываем в миску. Добавляем оливковое масло, половину копченой паприки, соль. Перемешиваем.
Выкладываем картофель на противень, застеленный пергаментом, отправляем в духовку и запекаем 20-30 минут до хрустящей корочки и золотистости. По ходу дела картофель перемешиваем.
Параллельно готовим сальсу. Чистим и измельчаем чеснок и лук. Мелко нарезаем петрушку. В нагретую сковороду с оливковым маслом высыпаем лук с чесноком, слегка обжариваем. Добавляем муку, оставшуюся копченую паприку, сахар, выжимаем сок половинки лимона. Закладываем измельченные помидоры и нарезанную петрушку. Даем покипеть минут 5 и снимаем с огня.
Достаем картофель из духовки, поливаем сальсой и подаем к столу. Вот так и выглядит пататос бравас!