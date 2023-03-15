Запеченный картофель по-испански: как приготовить пататос бравас

В Испании тоже готовят картофель, но, разумеется, по-своему — с пряным соусом сальса

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Запеченный картофель по-испански называется "пататос бравас". Главная его особенность — сальса, острый соус. Пататос бравас — доступный, бюджетный и более полезный, чем обычный картофель фри, который жарят в большом количестве масла, уверяет ресурс ShubaLife.

Кстати, в Испании это часто — просто закуска к вину или пиву.

Пататос бравас — запеченный картофель по-испански

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

оливковое масло — 5 ст. л.;

копченая паприка — 4 ч. л.;

лук репчатый — 1;

чеснок — 2 зубчика;

лимон — 0.5;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

консервированные томаты — 200 г;

сахар;

соль

Картофель по-испански начинаем готовить с разогревания духовки до 200 градусов. Тем временем, картофель чистим, нарезаем большими кусочками, складываем в миску. Добавляем оливковое масло, половину копченой паприки, соль. Перемешиваем.

Выкладываем картофель на противень, застеленный пергаментом, отправляем в духовку и запекаем 20-30 минут до хрустящей корочки и золотистости. По ходу дела картофель перемешиваем.

Параллельно готовим сальсу. Чистим и измельчаем чеснок и лук. Мелко нарезаем петрушку. В нагретую сковороду с оливковым маслом высыпаем лук с чесноком, слегка обжариваем. Добавляем муку, оставшуюся копченую паприку, сахар, выжимаем сок половинки лимона. Закладываем измельченные помидоры и нарезанную петрушку. Даем покипеть минут 5 и снимаем с огня.

Достаем картофель из духовки, поливаем сальсой и подаем к столу. Вот так и выглядит пататос бравас!