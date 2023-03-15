Запечена картопля по-іспанськи: як приготувати пататос бравас

В Іспанії теж готують картопля, але, зрозуміло, по-своєму — із пряним соусом сальса

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Запечена картопля по-іспанськи називається "пататос бравас". Головна його особливість – сальса, гострий соус. Пататос бравас — доступна, бюджетна і корисніша, ніж звичайна картопля фрі, яка смажать у великій кількості олії, запевняє ресурс ShubaLife.

До речі, в Іспанії це часто просто закуска до вина або пива.

Пататос бравас — запечена картопля по-іспанськи

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

оливкова олія — 5 ст. л.;

копчена паприка — 4 ч. л.;

цибуля ріпчаста — 1;

часник — 2 зубчики;

лимон — 0.5;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

консервовані томати — 200 г;

цукор;

сіль

Картоплю по-іспанськи починаємо готувати з розігрівання духовки до 200 градусів. Тим часом картоплю чистимо, нарізаємо великими шматочками, складаємо в миску. Додаємо оливкову олію, половину копченої паприки, сіль. Перемішуємо.

Викладаємо картоплю на лист, застелений пергаментом, відправляємо в духовку і запікаємо 20-30 хвилин до хрусткої скоринки і золотистості. По ходу картоплю перемішуємо.

Паралельно готуємо сальсу. Чистимо і подрібнюємо часник та цибулю. Дрібно нарізаємо петрушку. У нагріту сковороду з оливковою олією висипаємо цибулю з часником, злегка обсмажуємо. Додаємо борошно, копчену паприку, що залишилася, цукор, вичавлюємо сік половинки лимона. Закладаємо подрібнені помідори та нарізану петрушку. Даємо покипiти хвилин 5 і знімаємо з вогню.

Дістаємо картоплю з духовки, поливаємо сальсою та подаємо до столу. Отак і виглядає пататос бравас!