Запечена картопля по-іспанськи: як приготувати пататос бравас
В Іспанії теж готують картопля, але, зрозуміло, по-своєму — із пряним соусом сальса
Запечена картопля по-іспанськи називається "пататос бравас". Головна його особливість – сальса, гострий соус. Пататос бравас — доступна, бюджетна і корисніша, ніж звичайна картопля фрі, яка смажать у великій кількості олії, запевняє ресурс ShubaLife.
До речі, в Іспанії це часто просто закуска до вина або пива.
Пататос бравас — запечена картопля по-іспанськи
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- оливкова олія — 5 ст. л.;
- копчена паприка — 4 ч. л.;
- цибуля ріпчаста — 1;
- часник — 2 зубчики;
- лимон — 0.5;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- консервовані томати — 200 г;
- цукор;
- сіль
Картоплю по-іспанськи починаємо готувати з розігрівання духовки до 200 градусів. Тим часом картоплю чистимо, нарізаємо великими шматочками, складаємо в миску. Додаємо оливкову олію, половину копченої паприки, сіль. Перемішуємо.
Викладаємо картоплю на лист, застелений пергаментом, відправляємо в духовку і запікаємо 20-30 хвилин до хрусткої скоринки і золотистості. По ходу картоплю перемішуємо.
Паралельно готуємо сальсу. Чистимо і подрібнюємо часник та цибулю. Дрібно нарізаємо петрушку. У нагріту сковороду з оливковою олією висипаємо цибулю з часником, злегка обсмажуємо. Додаємо борошно, копчену паприку, що залишилася, цукор, вичавлюємо сік половинки лимона. Закладаємо подрібнені помідори та нарізану петрушку. Даємо покипiти хвилин 5 і знімаємо з вогню.
Дістаємо картоплю з духовки, поливаємо сальсою та подаємо до столу. Отак і виглядає пататос бравас!