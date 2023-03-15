Незаменима в пост: как приготовить в духовке запеченную свеклу

Замечательный пример постного блюда, причем в запеченном виде свекла сохраняет максимум полезных качеств

Related video

Свекла, запеченная в духовке — необычный способ преподнести привычное. Как утверждают специалисты с 1000.menu, приготовленная таким образом свекла получается более сочной и вкусной, чем вареная или жареная, сохраняется цвет и полезные вещества. Ну и, конечно, она идеально сочетается с постом.

Свекла, запеченная в духовке

Ингредиенты:

свекла

Для свеклы, запеченной в духовке, нужно иметь фольгу и кулинарный рукав. Включаем духовку разогреваться на 200 градусов. Свеклу, не разрезая, тщательно моем, укладываем в кулинарный рукав и плотно завязываем с двух сторон, стараясь, чтобы воздуха внутри осталось как можно меньше. Сверху наворачиваем 2-3 слоя фольги и отправляем в разогретую духовку.

На запекание свеклы среднего размера уходит примерно полтора часа. Готовность ее проверяем зубочисткой. Когда видим, что все готово — вынимаем, даем остынуть, не разворачивая фольги. Вот и все — после этого свеклу, запеченную в духовке, можно использовать, как угодно — как часть салатов, с гарнирами, да и просто сама по себе она очень вкусна.