Незаміннi у піст: як приготувати в духовці запечені буряки

Чудовий приклад пісної страви, причому у запеченому вигляді буряк зберігає максимум корисних якостей

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Буряк, запечений у духовці — незвичайний спосіб піднести звичне. Як стверджують фахівці з 1000.menu, приготований таким чином буряк виходить соковитішим і смачнішим, ніж варений або смажений, зберігається колір і корисні речовини. Ну і, звісно, ідеально поєднується з постом.

Буряк, запечений у духовці

Інгредієнти:

буряк

Для буряка, запеченого в духовці, потрібно мати фольгу та кулінарний рукав. Включаємо духовку розігріватись на 200 градусів. Буряк, не розрізаючи, ретельно миємо, укладаємо в кулінарний рукав і щільно зав'язуємо з двох сторін, намагаючись, щоб повітря всередині залишилося якнайменше. Зверху навертаємо 2-3 шари фольги та відправляємо у розігріту духовку.

На запікання буряків середнього розміру потрібно приблизно півтори години. Готовність перевіряємо зубочисткою. Коли бачимо, що все готове – виймаємо, даємо охолонути, не розгортаючи фольги. Ось і все — після цього буряки, запечені в духовці, можна використовувати, як завгодно — як частину салатів, з гарнірами, та й просто сама по собі вона дуже смачна.