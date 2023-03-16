Гороховый суп с вином: как это приготовить по-итальянски
Итальянский гороховый суп, приготовленный с белым вином — отличное демисезонное решение
Итальянский гороховый суп — из тех блюд, которые приласкают и согреют в демисезонный период. Он сытен и калориен. "Многих отпугивает необходимость предварительно замачивать горох. Но что это за проблема? Вашего участия процесс ведь не требует", — уговаривает нас кулинарный блогер дядя Женя, автор рецепта. Ну что, послушаем его и попробуем…
Итальянский гороховый суп
Ингредиенты:
- свиные ребра — 0.5 кг;
- горох колотый желтый — 1 стакан;
- картофель — 0.5 кг;
- лук репчатый — 1;
- морковь — 1;
- вино сухое белое — 100 г;
- оливковое масло;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- итальянские травы;
- зелень;
- соль, перец
Итальянский гороховый суп начинаем с подготовки. Берем стакан колотого желтого гороха, заливаем водой с хорошим запасом — так, чтобы ему было куда разбухать. И оставляем часа на 2.
Тем временем, готовим бульон. Основа его — свиные ребрышки. Ждем почти до полной готовности свинины, высыпаем в бульон разбухший горох, доводим до кипения и оставляем минут на 15. Потом добавляем порезанный кубиками картофель и предварительно обжаренные в оливковом масле лук с морковью. А минут через 15 вливаем грамм 100 белого сухого вина — это и есть "итальянская струя" в нашем блюде. Солим, перчим, добавляем сушеных трав.
В принципе, итальянский гороховый суп готов. Минут через 15 его можно посыпать зеленью и выключать. Но важно сделать еще один штришок — минут за 10 до финиша добавить в кипящее варево несколько маленьких брусочков сливочного масла.
И вот теперь наш итальянский гороховый суп точно готов!