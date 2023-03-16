Гороховый суп с вином: как это приготовить по-итальянски

Итальянский гороховый суп, приготовленный с белым вином — отличное демисезонное решение

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Итальянский гороховый суп — из тех блюд, которые приласкают и согреют в демисезонный период. Он сытен и калориен. "Многих отпугивает необходимость предварительно замачивать горох. Но что это за проблема? Вашего участия процесс ведь не требует", — уговаривает нас кулинарный блогер дядя Женя, автор рецепта. Ну что, послушаем его и попробуем…

Итальянский гороховый суп

Ингредиенты:

свиные ребра — 0.5 кг;

горох колотый желтый — 1 стакан;

картофель — 0.5 кг;

лук репчатый — 1;

морковь — 1;

вино сухое белое — 100 г;

оливковое масло;

сливочное масло — 1 ст. л.;

итальянские травы;

зелень;

соль, перец

Итальянский гороховый суп начинаем с подготовки. Берем стакан колотого желтого гороха, заливаем водой с хорошим запасом — так, чтобы ему было куда разбухать. И оставляем часа на 2.

Тем временем, готовим бульон. Основа его — свиные ребрышки. Ждем почти до полной готовности свинины, высыпаем в бульон разбухший горох, доводим до кипения и оставляем минут на 15. Потом добавляем порезанный кубиками картофель и предварительно обжаренные в оливковом масле лук с морковью. А минут через 15 вливаем грамм 100 белого сухого вина — это и есть "итальянская струя" в нашем блюде. Солим, перчим, добавляем сушеных трав.

В принципе, итальянский гороховый суп готов. Минут через 15 его можно посыпать зеленью и выключать. Но важно сделать еще один штришок — минут за 10 до финиша добавить в кипящее варево несколько маленьких брусочков сливочного масла.

И вот теперь наш итальянский гороховый суп точно готов!