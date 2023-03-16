Гороховий суп з вином: як це приготувати по-італійськi

Італійський гороховий суп, приготовлений з білим вином — чудове демісезонне рішення

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Італійський гороховий суп — з тих страв, які приголублять та зігріють у демісезонний період. Він ситий і калорійний. "Багато кого відлякує необхідність попередньо замочувати горох. Але що це за проблема? Адже вашої участі процес не вимагає", — умовляє нас кулінарний блогер дядько Женя, автор рецепту. Ну що, послухаємо його та спробуємо…

Італійський гороховий суп

Інгредієнти:

свинячі ребра — 0.5 кг;

горох колотий жовтий — 1 склянка;

картопля — 0.5 кг;

цибуля ріпчаста — 1;

морква — 1;

вино сухе біле — 100 г;

оливкова олія;

вершкове масло — 1 ст. л.;

італійські трави;

зелень;

сіль, перець

Італійський гороховий суп починаємо з підготовки. Беремо склянку колотого жовтого гороху, заливаємо водою з гарним запасом — так, щоб йому було розбухати. І залишаємо години на 2.

Тим часом готуємо бульйон. Основа його — свинячі реберця. Чекаємо майже до готовності свинини, висипаємо в бульйон розбухлий горох, доводимо до кипіння і залишаємо хвилин на 15. Потім додаємо порізану кубиками картоплю і попередньо обсмажені в оливковій олії цибулю з морквою. А хвилин через 15 вливаємо грам 100 білого сухого вина — це і є "італійський струмінь" у нашій страві. Солимо, перчимо, додаємо сушених трав.

В принципі, італійський гороховий суп готовий. Хвилин через 15 його можна посипати зеленню та вимикати. Але важливо зробити ще один штришок — за 10 хвилин до фінішу додати в кипляче варево кілька маленьких брусочків вершкового масла.

І тепер наш італійський гороховий суп точно готовий!