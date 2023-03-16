Гороховий суп з вином: як це приготувати по-італійськi
Італійський гороховий суп, приготовлений з білим вином — чудове демісезонне рішення
Італійський гороховий суп — з тих страв, які приголублять та зігріють у демісезонний період. Він ситий і калорійний. "Багато кого відлякує необхідність попередньо замочувати горох. Але що це за проблема? Адже вашої участі процес не вимагає", — умовляє нас кулінарний блогер дядько Женя, автор рецепту. Ну що, послухаємо його та спробуємо…
Італійський гороховий суп
Інгредієнти:
- свинячі ребра — 0.5 кг;
- горох колотий жовтий — 1 склянка;
- картопля — 0.5 кг;
- цибуля ріпчаста — 1;
- морква — 1;
- вино сухе біле — 100 г;
- оливкова олія;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- італійські трави;
- зелень;
- сіль, перець
Італійський гороховий суп починаємо з підготовки. Беремо склянку колотого жовтого гороху, заливаємо водою з гарним запасом — так, щоб йому було розбухати. І залишаємо години на 2.
Тим часом готуємо бульйон. Основа його — свинячі реберця. Чекаємо майже до готовності свинини, висипаємо в бульйон розбухлий горох, доводимо до кипіння і залишаємо хвилин на 15. Потім додаємо порізану кубиками картоплю і попередньо обсмажені в оливковій олії цибулю з морквою. А хвилин через 15 вливаємо грам 100 білого сухого вина — це і є "італійський струмінь" у нашій страві. Солимо, перчимо, додаємо сушених трав.
В принципі, італійський гороховий суп готовий. Хвилин через 15 його можна посипати зеленню та вимикати. Але важливо зробити ще один штришок — за 10 хвилин до фінішу додати в кипляче варево кілька маленьких брусочків вершкового масла.
І тепер наш італійський гороховий суп точно готовий!