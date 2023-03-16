Свинина от Котляревского: рецепт украинской шпундры

Шпундра - тушеная свинина по древнему украинскому рецепту со свеклой

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Шпундра — свинина, обжаренная а потом хорошенько протушенная со свеклой. Это древний украинский рецепт — настолько древний, что его упоминание можно встретить даже в "Энеиде" Котляревского. Готовить его можно и из целого куска мяса, и из нарезанных крупных кусков. Мы пробуем второй вариант, который обнаружили, как ни удивительно, на сайте ВВС.

Украинская шпундра

Ингредиенты:

свинина (грудина или ошеек) — 500 г;

свекла — 1-2;

лук репчатый — 2;

уксус — 3 ст. л.;

растительное масло (или смалец, или шкварки);

чеснок — 2-3 зубчика;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

соль, перец

Шпундру нужно бы готовить в казанке, чтобы все было, как у предков. Но можно и в любой высокой посуде для запекания. Свинину режем на куски, натираем солью, перцем и растительным маслом. Разогреваем посуду вместе с маслом (или смальцем, или шкварками). Выкладываем туда мясо и обжариваем со всем сторон до золотистости.

Большими кусками режем свеклу и лук. Слегка протушиваем вместе с мясом, добавив измельченный чеснок. Для тушения нужно бы использовать свекольный квас, но, поскольку его сейчас не достанешь, заменяем его водой с уксусом — или, в крайнем случае, соком лимона. В любом случае, жидкость должна почти покрыть мясо со свеклой. На слабом огне тушим мясо (или выдерживаем в духовке при 180 градусах) час (если мясо идет целым куском — то два).

В самом конце добавляем муку, соль и перец, все перемешиваем и через несколько минут убираем с огня. Шпундра готова!