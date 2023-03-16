Свинина від Котляревського: рецепт української шпундри

Шпундра — тушкована свинина за давнім українським рецептом з буряком

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Шпундра — свинина, обсмажена, а потім добре протушкована з буряком. Це давній український рецепт — настільки давній, що його згадку можна зустріти навіть у "Енеїді" Котляревського. Готувати його можна і з цiлого шматка м'яса, і з кiлькох великих шматків. Ми пробуємо другий варіант, який виявили, як не дивно, на сайті ВПС.

Українська шпундра

Інгредієнти:

свинина (грудина або нашийок) — 500 г;

буряк — 1-2;

цибуля ріпчаста — 2;

оцет — 3 ст. л.;

олія (або смалець, або шкварки);

часник — 2-3 зубчики;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

сіль, перець

Шпундру треба було б готувати у казанці, щоб усе було, як у предків. Але можна і в будь-якому високому посуді для запікання. Свинину ріжемо на шматки, натираємо сіллю, перцем та олією. Розігріваємо посуд разом з олією (або смальцем, або шкварками). Викладаємо туди м'ясо і обсмажуємо з усіх боків до золотистості.

Великими шматками ріжемо буряки та цибулю. Злегка протушковуємо разом із м'ясом, додавши подрібнений часник. Для тушкування треба було б використати буряковий квас, але, оскільки його зараз не дістанеш, замінюємо його водою з оцтом — або, у крайньому випадку, соком лимона. У будь-якому випадку рідина повинна майже покрити м'ясо з буряком. На слабкому вогні тушкуємо м'ясо (або витримуємо в духовці при 180 градусах) годину (якщо м'ясо йде цілим шматком — то дві).

Наприкінці додаємо борошно, сіль і перець, все перемішуємо і за кілька хвилин прибираємо з вогню. Шпундра готова!