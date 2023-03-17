Весенний омлет: как приготовить яичный ролл с сыром

Если у вас в холодильнике яйца, плавленый сырок и овощи, нет лучшего решения для завтрака!

Related video

Яичный ролл с сыром можно воспринимать как вариант омлета, просто иначе оформленный и требующий при приготовлении чуть больше внимания. Но главное — этот рецепт обеспечивает нас витаминами, что очень важно ранней весной. По полезным веществам, согласно специалистам с ShubaLife, расклад такой: яйца дают большое количество белка, витаминов A, В и D, в плавленых сырках есть не только белки, но и жиры, а также витамины А, Е и D. Ну, а за углеводы отвечают сладкий перец, зелень и пшеничная мука.

Яичные роллы с сыром

Ингредиенты:

яйца — 6;

молоко — 100 г;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

сыр плавленый — 2;

творог — 200 г;

перец красный сладкий — 1;

лук зеленый;

петрушка;

масло растительное;

соль, перец

Приступаем к яичным роллам с сыром. Взбиваем яйца с молокой и мукой до полностью однородного состояния. Солим, перчим. Нагреваем сковороду с растительным маслом и жарим поочередно два омлета. Даем остыть и укладываем их на фольгу.

Предварительно охлажденные плавленные сырки натираем на мелкую терку, добавляем творог. Взбиваем массу. Солим и перчим. Туда же отправляем очень мелко нарезанные: сладкий перец, петрушку и лук. Все окончательно перемешиваем. Сырная начинка готова!

Смазываем ею омлеты, сворачиваем в роллы и помещаем в холодильник на час-другой в фольге. Все, что еще должны произойти с нашими яичными роллами, произойдет за это время в этом температурном режиме. Вынимаем и употребляем!