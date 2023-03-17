Як приготувати яєчний рол з сиром

Якщо у вас у холодильнику яйця, плавлений сир та овочі, немає кращого рішення для сніданку!

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Яєчний рол із сиром можна сприймати як варіант омлету, просто інакше оформлений і який вимагає при приготуванні трохи більше уваги. Але головне — цей рецепт забезпечує нас вітамінами, що дуже важливо напровесні. За корисними речовинами, згідно з фахівцями зі ShubaLife, розклад такий: яйця дають велику кількість білка, вітамінів A, В і D, у плавлених сирках є не тільки білки, але й жири, а також вітаміни А, Е та D. Ну, а за вуглеводи відповідають солодкий перець, зелень та пшеничне борошно.

Яєчні роли з сиром

Інгредієнти:

яйця — 6;

молоко — 100 г;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

сир плавлений — 2;

сир — 200 г;

перець червоний солодкий — 1;

цибуля зелена;

петрушка;

олiя;

сіль, перець

Приступаємо до яєчних ролів із сиром. Збиваємо яйця з молоком та борошном до повністю однорідного стану. Солимо, перчимо. Нагріваємо сковороду з олією і смажимо почергово два омлети. Даємо охолонути і укладаємо їх на фольгу.

Попередньо охолоджені плавлені сирки натираємо на дрібну тертку, додаємо сир. Збиваємо масу. Солимо і перчимо. Туди ж відправляємо дуже дрібно нарізані: солодкий перець, петрушку та цибулю. Все остаточно перемішуємо. Сирна начинка готова!

Змащуємо нею омлети, згортаємо в роли і поміщаємо в холодильник на годину-другу у фользі. Все, що ще має статися з нашими яєчними ролами, станеться за цей час у цьому температурному режимі. Виймаємо та вживаємо!