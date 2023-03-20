Здравствуй, Великий пост: как приготовить морковно-рисовые котлеты

Котлеты, в которых нет ни грамма мяса, но есть рис и овощи — такое тоже бывает, особенно в Великий пост

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Морковно-рисовые котлеты — блюдо, которое требует самоорганизации и дисциплины, как раз того, что так необходимо в Великий пост. Не говоря уже о несомненной пользе для организма, которую оказывает временный переход на такой легкий рацион. Готовим постные, но вкусные котлеты так, как нам рекомендует Smachno.ua.

Морковно-рисовые котлеты

Ингредиенты:

морковь — 300 г;

лук репчатый — 1;

рис круглозернистый — 100 г;

чеснок — 3 зубчика;

панировочные сухари — 30 г;

растительное масло;

кукурузный крахмал;

соль, перец

Для морковно-рисовых котлет сначала отвариваем рис в подсоленной воде. Затем приступаем к обработке овощей. Лук мелко рубим, морковь натираем на средней терке. Лук обжариваем на растительном масле до мягкости, добавляем тертую морковь. Закрываем крышкой и тушим на слабом огне до мягкости моркови. Когда готово — перемешиваем, убираем с огня и остужаем.

Остывшие овощи смешиваем с отваренным рисом, измельченным или давленым чесноком, крахмалом (или мукой), перчим и, если надо, еще солим. Формируем из этой массы элегантные котлетки, обваливаем в панировочных сухарях и обжариваем с двух сторон. Морковно-рисовые котлетки готовы к подаче на ваш постный стол!