Вітаємо, Великий піст: як приготувати морквяно-рисові котлети
Котлети, в яких немає ні грама м'яса, але є рис та овочі – таке теж буває, особливо у Великий піст
Морквяно-рисові котлети — страва, яка потребує самоорганізації та дисципліни, саме того, що так необхідно у Великий піст. Не кажучи вже про безперечну користь для організму, яку надає тимчасовий перехід на такий легкий раціон. Готуємо пісні, але смачні котлети так, як нам рекомендує Smachno.ua.
Морквяно-рисові котлети
Інгредієнти:
- морква — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1;
- рис круглозернистий — 100 г;
- часник — 3 зубчики;
- панірувальні сухарі — 30 г;
- олія;
- кукурудзяний крохмаль;
- сіль, перець
Для морквяно-рисових котлет спочатку відварюємо рис у підсоленій воді. Потім приступаємо до обробки овочів. Цибулю дрібно рубаємо, моркву натираємо на середній тертці. Цибулю обсмажуємо на олії до м'якості, додаємо терту моркву. Закриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні до м'якості моркви. Коли готово – перемішуємо, прибираємо з вогню та остуджуємо.
Охолоджені овочі змішуємо з відвареним рисом, подрібненим або давленим часником, крохмалем (або борошном), перчимо і, якщо треба, ще солимо. Формуємо з цієї маси елегантні котлетки, обвалюємо в панірувальних сухарях і обсмажуємо з двох боків. Морквяно-рисові котлетки готові до подачі на пісний стіл!