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Еда

Холодец в мультиварке: не самый стандартный рецепт

холодец в мультиварке, кулинария
Фото: Скриншот | Знакомый, но оригинальный

Холодец из свинины и говядины, приготовленный в мультиварке — немного необычно, но все равно вкусно

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Приготовить холодец — особое искусство, в котором всегда неясно, застынет ли правильно желе. Но если все сделать правильно — точно застынет, даже если готовить в мультиварке, как советует Лайфхакер. Кому-то такой способ покажется революционным, но главное — что он обеспечивает превосходный результат.

Холодец в мультиварке

Ингредиенты:

  • свиные ножки — 2;
  • говядина на кости — 1.5 кг;
  • лук репчатый — 1;
  • морковь — 1;
  • лавровый лист — 3;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец

Холодец готовится многоступенчато.

Сначала промываем мясо и ножки. Крупно нарезаем лук и морковь. Мясо и остальные ингредиенты укладываем в чашу мультиварки. Солим, перчим, заливаем водой почти до краев. Включаем режим "Тушение" и выставляем таймер на 6 часов.

По истечении этого времени, достаем мясо из бульона, отделяем от кожи и костей, нарезаем на мелкие куски (или рвем руками). Измельчаем чеснок, добавляем к мясу. Раскладываем в форму, заливаем процеженным бульоном и убираем в холодильник.

Холодец, приготовленный в мультиварке, будет радовать вас несколько дней (хотя более двух не рекомендуют).