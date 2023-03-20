Холодец в мультиварке: не самый стандартный рецепт

Холодец из свинины и говядины, приготовленный в мультиварке — немного необычно, но все равно вкусно

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Приготовить холодец — особое искусство, в котором всегда неясно, застынет ли правильно желе. Но если все сделать правильно — точно застынет, даже если готовить в мультиварке, как советует Лайфхакер. Кому-то такой способ покажется революционным, но главное — что он обеспечивает превосходный результат.

Холодец в мультиварке

Ингредиенты:

свиные ножки — 2;

говядина на кости — 1.5 кг;

лук репчатый — 1;

морковь — 1;

лавровый лист — 3;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец

Холодец готовится многоступенчато.

Сначала промываем мясо и ножки. Крупно нарезаем лук и морковь. Мясо и остальные ингредиенты укладываем в чашу мультиварки. Солим, перчим, заливаем водой почти до краев. Включаем режим "Тушение" и выставляем таймер на 6 часов.

По истечении этого времени, достаем мясо из бульона, отделяем от кожи и костей, нарезаем на мелкие куски (или рвем руками). Измельчаем чеснок, добавляем к мясу. Раскладываем в форму, заливаем процеженным бульоном и убираем в холодильник.

Холодец, приготовленный в мультиварке, будет радовать вас несколько дней (хотя более двух не рекомендуют).