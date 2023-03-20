Холодець у мультиварці: не найстандартніший рецепт

Холодець зі свинини та яловичини, приготовлений у мультиварці — трохи незвичайно, але все одно смачно

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Приготувати холодець — особливе мистецтво, в якому завжди неясно, чи правильно застигне желе. Але якщо все зробити правильно – точно застигне, навіть якщо готувати у мультиварці, як радить Лайфхакер. Комусь такий спосіб видасться революційним, але головне, що він забезпечує чудовий результат.

Холодець у мультиварці

Інгредієнти:

свинячі ніжки — 2;

яловичина на кістцi – 1.5 кг;

цибуля ріпчаста — 1;

морква — 1;

лавровий лист — 3;

часник — 3 зубчики;

сіль, перець

Холодець готується багатоступінчасто.

Спочатку промиваємо м'ясо та ніжки. Крупно нарізаємо цибулю та моркву. М'ясо та інші інгредієнти укладаємо у чашу мультиварки. Солимо, перчимо, заливаємо водою майже до країв. Включаємо режим "Тушкування" і виставляємо таймер на 6 годин.

Після цього часу дістаємо м'ясо з бульйону, відокремлюємо від шкіри і кісток, нарізаємо на дрібні шматки (або рвемо руками). Подрібнюємо часник, додаємо до м'яса. Розкладаємо у форму, заливаємо процідженим бульйоном і забираємо в холодильник.

Холодець, приготовлений у мультиварці, радуватиме вас кілька днів (хоча більше двох не рекомендують).