Бедрышки с картошкой: по рецепту известного шефа
Простое блюдо от известного английского кулинара — почти ничего, кроме курицы с картошкой
Куриные бедрышки с картошкой по рецепту известного британского шефа Джейми Оливера — блюдо и вроде бы и обычное, но все же слегка оригинальное. В нем есть интересный аромат и очень интересный привкус. А готовится оно элементарно — никакой "навороченной" высокой кухни, в чем мы убеждаемся благодаря Hochu.ua.
Куриные бедрышки с картошкой
Ингредиенты:
- куриные бедрышки — 5;
- картофель — 6
- орегано — пучок;
- помидоры черри — 300 г
- оливковое масло
- винный уксус;
- соль, перец
Предварительно отвариваем картофель. Куриные бедрышки тем временем надрезаем вдоль и перемешиваем в миске с перцем, солью и оливковым маслом. Обариваем их на сковороде, поворачивая всеми сторонами, в течение 10 минут.
Теперь готовим соус. Растираем орегано в ступке с солью. Добавляем пару столовых ложек оливкового масла, ложку уксуса и перец. Выкладываем на противень отваренный картофель и обжаренные куриные бедрышки. Заливаем соусом, отправляем в духовку при 180 градусах и запекаем 40 минут.
Куриные бедрышки с картошкой от Джейми Оливера — к вашим услугам!