Бедрышки с картошкой: по рецепту известного шефа

Простое блюдо от известного английского кулинара — почти ничего, кроме курицы с картошкой

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Куриные бедрышки с картошкой по рецепту известного британского шефа Джейми Оливера — блюдо и вроде бы и обычное, но все же слегка оригинальное. В нем есть интересный аромат и очень интересный привкус. А готовится оно элементарно — никакой "навороченной" высокой кухни, в чем мы убеждаемся благодаря Hochu.ua.

Куриные бедрышки с картошкой

Ингредиенты:

куриные бедрышки — 5;

картофель — 6

орегано — пучок;

помидоры черри — 300 г

оливковое масло

винный уксус;

соль, перец

Предварительно отвариваем картофель. Куриные бедрышки тем временем надрезаем вдоль и перемешиваем в миске с перцем, солью и оливковым маслом. Обариваем их на сковороде, поворачивая всеми сторонами, в течение 10 минут.

Теперь готовим соус. Растираем орегано в ступке с солью. Добавляем пару столовых ложек оливкового масла, ложку уксуса и перец. Выкладываем на противень отваренный картофель и обжаренные куриные бедрышки. Заливаем соусом, отправляем в духовку при 180 градусах и запекаем 40 минут.

Куриные бедрышки с картошкой от Джейми Оливера — к вашим услугам!