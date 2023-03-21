Святая итальянская простота: как приготовить суп по-тоскански

В любом итальянском супе важны овощи, а в тосканском — еще и бобы

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Суп по-тоскански приготовить совсем несложно. Это только принято думать, что итальянская кухня заковыриста. На самом деле — святая простота, уверяет нас кулинарный блогер дядя Женя. Как говорят сами тосканцы, готовя свой суп, тут все дело в настроении и в том, что ты нашел у себя в холодильнике…

Суп по-тоскански

Ингредиенты:

морковь — 1;

лук репчатый — 1;

чеснок — 3-4 зубчика;

бобы консервированные;

помидоры — 2-3;

картофель — 2-3;

тонкие копченые колбаски — 200 г;

итальянские травы;

оливковое масло;

соль, перец

В супе по-тоскански очень важны овощи. С них мы и начинаем. Измельчаем морковку на крупной терке. Нарезаем кубиками луковицу, выдавливаем через пресс 3-4 зубчика чеснока. Все обжариваем на растительном масле до золотистости. Отправляем в кастрюлю, добавляем туда консервированные бобы, заливаем водой, доводим до кипения. Снимаем кожицу с 2-3 помидоров (обдав их кипятком и стремительно охладив — после этого кожа слезает практически сама собой). Мелко нарезаем и добавляем в кастрюлю. Убираем огонь и оставляем в покое на полчаса.

По истечении этого времени добавляем 2-3 нарезанных кубиками картофелелины, доводим до кипения и оставляем еще на 20 минут. По ходу дела приправляем уже почти готовый суп набором итальянских трав — и примерно тогда же загружаем в кастрюлю мелко нарезанные тонкие колбаски.

Даем настояться нашему супу по-тоскански — и дегустируем, не переставая удивляться святой итальянской простоте.