Святая итальянская простота: как приготовить суп по-тоскански
В любом итальянском супе важны овощи, а в тосканском — еще и бобы
Суп по-тоскански приготовить совсем несложно. Это только принято думать, что итальянская кухня заковыриста. На самом деле — святая простота, уверяет нас кулинарный блогер дядя Женя. Как говорят сами тосканцы, готовя свой суп, тут все дело в настроении и в том, что ты нашел у себя в холодильнике…
Суп по-тоскански
Ингредиенты:
- морковь — 1;
- лук репчатый — 1;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- бобы консервированные;
- помидоры — 2-3;
- картофель — 2-3;
- тонкие копченые колбаски — 200 г;
- итальянские травы;
- оливковое масло;
- соль, перец
В супе по-тоскански очень важны овощи. С них мы и начинаем. Измельчаем морковку на крупной терке. Нарезаем кубиками луковицу, выдавливаем через пресс 3-4 зубчика чеснока. Все обжариваем на растительном масле до золотистости. Отправляем в кастрюлю, добавляем туда консервированные бобы, заливаем водой, доводим до кипения. Снимаем кожицу с 2-3 помидоров (обдав их кипятком и стремительно охладив — после этого кожа слезает практически сама собой). Мелко нарезаем и добавляем в кастрюлю. Убираем огонь и оставляем в покое на полчаса.
По истечении этого времени добавляем 2-3 нарезанных кубиками картофелелины, доводим до кипения и оставляем еще на 20 минут. По ходу дела приправляем уже почти готовый суп набором итальянских трав — и примерно тогда же загружаем в кастрюлю мелко нарезанные тонкие колбаски.
Даем настояться нашему супу по-тоскански — и дегустируем, не переставая удивляться святой итальянской простоте.