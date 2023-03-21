Свята італійська простота: як приготувати суп по-тосканськи

У будь-якому італійському супі важливі овочі, а в тосканському ще й боби

Related video

Суп по-тосканськи приготувати зовсім нескладно. Це тільки прийнято думати, що італійська кухня заковириста. Насправді свята простота, запевняє нас кулінарний блогер дядько Женя. Як кажуть самі тосканці, готуючи свій суп, тут вся справа в настрої та в тому, що ти знайшов у себе в холодильнику.

Суп по-тосканськи

Інгредієнти:

морква — 1;

цибуля ріпчаста — 1;

часник — 3-4 зубчики;

консервовані боби;

помідори — 2-3;

картопля — 2-3;

тонкі копчені ковбаски — 200 г;

італійські трави;

оливкова олія;

сіль перець

У супі по-тосканськи дуже важливі овочі. З них ми і починаємо. Подрібнюємо морквину на великій тертці. Нарізаємо кубиками цибулину, видавлюємо через прес 3-4 зубчики часнику. Все обсмажуємо на олії до золотистості. Відправляємо в каструлю, додаємо туди консервовані боби, заливаємо водою, доводимо до кипіння. Знімаємо шкірку з 2-3 помідорів (обдавши їх окропом і швидко охолодивши — після цього шкіра злазить майже сама собою). Дрібно нарізаємо та додаємо в каструлю. Забираємо вогонь і даємо спокій на півгодини.

Після цього додаємо 2-3 нарізаних кубиками картоплини, доводимо до кипіння і залишаємо ще на 20 хвилин. По ходу приправляємо майже готовий суп набором італійських трав — і приблизно тоді ж завантажуємо в каструлю дрібно нарізані тонкі ковбаски.

Даємо настоятися нашому супу по-тосканськи — і дегустуємо, не перестаючи дивуватися святій італійській простоті.