Нежнее не придумаешь: как приготовить паштет со сливками

Паштет из куриной печени со сливками — рецепт вкуснейшей закуски, которая готовится из самых обычных продуктов

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Паштет из куриной печени со сливками готовится из самых обычных продуктов. Но благодаря "сливочному" наполнению получается таким нежным, как будто сделан из птичьего молока. Это прекрасная "намазка" для завтраков с тостами — а может использоваться и как изысканная начинка для каких-то более сложных блюд, требующих наполнителя. Готовим по рецепту 1000.menu.

Паштет из куриной печени со сливками

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

лук репчатый — 2 ;

морковь 0.5 ;

сливки — 200 мл;

сливочное масло -50 г;

растительное масло;

мускатный орех ;

соль, перец

Паштет со сливками делается так. Режем луковицу на четвертинки мелких колец. Половину моркови трем на крупной терке (больше не надо — ее сладость паштету не требуется). Куриную печень нарезаем на средние куски, удаляя лишний жир и остатки желчи.

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло, а в него — сливочное. Обжариваем лук до прозрачности (минут 5). Следом идет морковь. Убираем огонь до минимума, накрываем сковороду крышкой и томим овощи еще минут 5. Потом отправляем на сковороду печень, увеличиваем огонь до среднего. Обжариваем печень минут 5, до изменения цвета. Выливаем в сковороду сливки, добавляем соль, перец и мускатный орех. Перемешиваем, убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим минут 10.

Выключаем огонь, остужаем блюдо. Перекладываем в чашу и пробиваем блендером до однородного состояния, по желании добавляя еще немного сливочного масла. Пробуем на соль и специи — и… И все! Куриный паштет со сливками готов!