Ніжніше не придумаєш: як приготувати паштет із вершками
Паштет з курячої печінки з вершками — рецепт найсмачнішої закуски, яка готується із звичайнісіньких продуктів
Паштет з курячої печінки з вершками готується із звичайнісіньких продуктів. Але завдяки "вершковому" наповненню виходить таким ніжним, ніби зроблений із пташиного молока. Це чудова "намазка" для сніданків з тостами — а може використовуватися і як вишукана начинка для якихось складніших страв, що потребують наповнювача. Готуємо за рецептом 1000.menu.
Паштет з курячої печінки з вершками
Інгредієнти:
- куряча печінка — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 2;
- морква 0.5;
- вершки – 200 мл;
- вершкове масло -50 г;
- олія;
- мускатний горіх ;
- сіль, перець
Паштет із вершками робиться так. Ріжемо цибулину на четвертинки дрібних кілець. Половину моркви тремо на великій тертці (більше не треба — її насолода паштету не потрібна). Курячу печінку нарізаємо на середні шматки, видаляючи зайвий жир та залишки жовчі.
Розігріваємо сковороду, додаємо олію, а в неї — вершкове масло. Обсмажуємо цибулю до прозорості (хвилин 5). Далі йде морква. Забираємо вогонь до мінімуму, накриваємо сковороду кришкою і томимо овочі ще 5 хвилин. Потім відправляємо на сковороду печінку, збільшуємо вогонь до середнього. Обсмажуємо печінку хвилин 5, до зміни кольору. Виливаємо в сковороду вершки, додаємо сіль, перець та мускатний горіх. Перемішуємо, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо 10 хвилин.
Вимикаємо вогонь, остуджуємо страву. Перекладаємо в чашу та пробиваємо блендером до однорідного стану, за бажанням додаючи ще трохи вершкового масла. Пробуємо на сіль та спеції — і… І все! Курячий паштет із вершками готовий!