Ніжніше не придумаєш: як приготувати паштет із вершками

Паштет з курячої печінки з вершками — рецепт найсмачнішої закуски, яка готується із звичайнісіньких продуктів

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Паштет з курячої печінки з вершками готується із звичайнісіньких продуктів. Але завдяки "вершковому" наповненню виходить таким ніжним, ніби зроблений із пташиного молока. Це чудова "намазка" для сніданків з тостами — а може використовуватися і як вишукана начинка для якихось складніших страв, що потребують наповнювача. Готуємо за рецептом 1000.menu.

Паштет з курячої печінки з вершками

Інгредієнти:

куряча печінка — 500 г;

цибуля ріпчаста — 2;

морква 0.5;

вершки – 200 мл;

вершкове масло -50 г;

олія;

мускатний горіх ;

сіль, перець

Паштет із вершками робиться так. Ріжемо цибулину на четвертинки дрібних кілець. Половину моркви тремо на великій тертці (більше не треба — її насолода паштету не потрібна). Курячу печінку нарізаємо на середні шматки, видаляючи зайвий жир та залишки жовчі.

Розігріваємо сковороду, додаємо олію, а в неї — вершкове масло. Обсмажуємо цибулю до прозорості (хвилин 5). Далі йде морква. Забираємо вогонь до мінімуму, накриваємо сковороду кришкою і томимо овочі ще 5 хвилин. Потім відправляємо на сковороду печінку, збільшуємо вогонь до середнього. Обсмажуємо печінку хвилин 5, до зміни кольору. Виливаємо в сковороду вершки, додаємо сіль, перець та мускатний горіх. Перемішуємо, зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і тушкуємо 10 хвилин.

Вимикаємо вогонь, остуджуємо страву. Перекладаємо в чашу та пробиваємо блендером до однорідного стану, за бажанням додаючи ще трохи вершкового масла. Пробуємо на сіль та спеції — і… І все! Курячий паштет із вершками готовий!