Не хуже картофельных: как приготовить деруны из репы

Репа — продукт деликатный и на любителя, но деруны из него получаются прекрасные

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Деруны из репы — эксперимент участницы проекта Iamcook. В ее семье картофельные деруны пользуются большой популярностью, но все-таки одно и то же надоедает, захотелось разнообразия. И тут подвернулась под руку репа. Были опасения: репа имеет деликатный вкус, и ее поведение в неожиданных блюдах предсказать сложно. Но в итоге, эксперимент удался!

Деруны из репы

Ингредиенты:

репа — 400 г;

лук репчатый — 1 ;

яйцо — 1;

мука — 4 ст. л.;

укроп — 2 веточки;

растительное масло;

соль

Для дерунов репу очищаем и промываем холодной водой. Натираем на самой мелкой терке, таким же образом поступаем и с луковицей. Соединяем это все в глубокой миске. Добавляем туда же яйцо, соль и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем, всыпаем муку и перемешиваем еще раз, пока тесто не получится однородным, достаточно густым.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на нее порции нашего теста ложкой, формируем круглые лепешки. Обжариваем на среднем огне с двух сторон до золотистости. Готовые деруны выкладываем на бумажные салфетки, чтобы стек лишний жир.

Деруны из репы подаем горячими, со сметаной, томатным или даже соевым соусом.