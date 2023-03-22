Не гірше за картопляні: як приготувати деруни з ріпи

Ріпа — продукт делікатний і на любителя, але деруни з нього виходять чудові.

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Деруни з ріпи – експеримент учасниці проекту Iamcook. У її сім'ї картопляні деруни користуються великою популярністю, але все-таки одне й те ж набридає, захотілося розмаїття. І тут підвернулась під руку ріпа. Були побоювання: ріпа має делікатний смак, і її поведінку у несподіваних стравах передбачити складно. Але в результаті експеримент вдався!

Деруни з ріпи

Інгредієнти:

ріпа — 400 г;

цибуля ріпчаста — 1;

яйце — 1;

борошно — 4 ст. л.;

кріп — 2 гілочки;

олія;

сіль

Для дерунів ріпу очищаємо та промиваємо холодною водою. Натираємо на найдрібнішій тертці, так само чинимо і з цибулею. З'єднуємо це все у глибокій мисці. Додаємо туди ж яйце, сіль та дрібно нарізаний кріп. Ретельно перемішуємо, всипаємо муку і перемішуємо ще раз, поки тісто не вийде однорідним, досить густим.

Розігріваємо сковороду з олією. Викладаємо на неї порції нашого тіста ложкою, формуємо круглі коржики. Обсмажуємо на середньому вогні із двох сторін до золотистості. Готові деруни викладаємо на паперові серветки, щоб стек зайвий жир.

Деруни з ріпи подаємо гарячими, зі сметаною, томатним або навіть соєвим соусом.