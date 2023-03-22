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Еда

Картофель по-голландски: простой рецепт с интересным соусом

картофель запеченный, голландская кухня, кулинария
Не просто запеченная картошка...

Сам по себе, картофель по-голландски весьма прост, но вот соус, идущий к нему — это что-то!

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Картофель по-голландски — блюдо отчасти нехитрое, но отчасти с весьма интересным изыском. Картофель запекается без особых затей. Но вот соус, который к нему обязателен — настоящее произведение искусства. При этом тоже прост в изготовлении, что мы и видим в рецепте, предлагаемом в проекте "Едим дома".

Картофель по-голландски

Ингредиенты:

  • картофель — 7;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сливки — 250 мл;
  • пармезан — 1 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • лавровый лист;
  • соль

Картофель по-голландски подготавливаем к погружению в духовку. Небольшие, хорошо промытые и обсушенные картофелины натираем половиной сливочного масла и давленным чесноком, солим, заворачиваем в фольгу. И отправляем в духовку, разогретую до 180-190 градусов, примерно на полчаса.

Тем временем, готовим соус. Оставшееся сливочное масло нагреваем в сотейнике, добавляем сливки и лавровый лист. Не доводя до кипения, добавляем тертый пармезан, солим и бывстро перемешиваем. Соус готов!

Достаем картофель из духовки, делаем надрезы сверху, укладываем в блюдо, где его уже ждет волшебный соус. При желании, можно все сверху украсить зеленью, совсем не помешает.