Картофель по-голландски: простой рецепт с интересным соусом
Сам по себе, картофель по-голландски весьма прост, но вот соус, идущий к нему — это что-то!
Картофель по-голландски — блюдо отчасти нехитрое, но отчасти с весьма интересным изыском. Картофель запекается без особых затей. Но вот соус, который к нему обязателен — настоящее произведение искусства. При этом тоже прост в изготовлении, что мы и видим в рецепте, предлагаемом в проекте "Едим дома".
Картофель по-голландски
Ингредиенты:
- картофель — 7;
- сливочное масло — 100 г;
- сливки — 250 мл;
- пармезан — 1 ст. л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- лавровый лист;
- соль
Картофель по-голландски подготавливаем к погружению в духовку. Небольшие, хорошо промытые и обсушенные картофелины натираем половиной сливочного масла и давленным чесноком, солим, заворачиваем в фольгу. И отправляем в духовку, разогретую до 180-190 градусов, примерно на полчаса.
Тем временем, готовим соус. Оставшееся сливочное масло нагреваем в сотейнике, добавляем сливки и лавровый лист. Не доводя до кипения, добавляем тертый пармезан, солим и бывстро перемешиваем. Соус готов!
Достаем картофель из духовки, делаем надрезы сверху, укладываем в блюдо, где его уже ждет волшебный соус. При желании, можно все сверху украсить зеленью, совсем не помешает.