Картопля по-голландськи: простий рецепт із цікавим соусом

Сама по собі, картопля по-голландськи дуже проста, але ось соус, що йде до неї — це щось!

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Картопля по-голландськи — страва частково нехитра, але частково з досить цікавим вишукуванням. Картопля запікається без особливих витівок. Але ось соус, який до неї обов'язковий — справжній витвір мистецтва. При цьому теж простий у виготовленні, що ми і бачимо в рецепті, що пропонується у проекті "Їмо вдома".

Картопля по-голландськи

Інгредієнти:

картопля — 7;

вершкове масло — 100 г;

вершки – 250 мл;

пармезан — 1 ст. л.;

часник — 3 зубчики;

лавровий лист;

сіль

Картоплю по-голландськи готуємо до занурення в духовку. Невеликі, добре промиті та обсушені картоплини натираємо половиною вершкового масла та давленим часником, солимо, загортаємо у фольгу. І відправляємо в духовку, розігріту до 180-190 градусів приблизно на півгодини.

Тим часом готуємо соус. Вершкове масло, що залишилося, нагріваємо в сотейнику, додаємо вершки і лавровий лист. Не доводячи до кипіння, додаємо тертий пармезан, солимо і швидко перемішуємо. Соус готовий!

Дістаємо картоплю з духовки, робимо надрізи зверху, укладаємо в блюдо, де на неї вже чекає чарівний соус. За бажання, можна все зверху прикрасити зеленню, зовсім не завадить.