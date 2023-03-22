Ручной банош: как приготовить закарпатское блюдо у себя на кухне

Хороший банош может получиться не только на карпатских склонах — эту кукурузную кашу может приготовить каждый

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Банош — это каша из кукурузной крупы мелкого помола. Но каша не простая, а требующая соблюдения определенных церемоний. Хороший банош, утверждают гуцулы, можно приготовить только на горных полянах, в казане, с дымком, который ничего не может заменить. Не споря с этим, кулинарный блогер дядя Женя приготовил домашний — как он выразился, "ручной" — банош.

Ручной банош

Ингредиенты:

кукурузная крупа — 150 г;

сметана — 500 г;

сахар — 2 ч. л.;

брынза — 100 г;

соль

Для баноша берем 500 граммов 15-процентной сметаны, помещаем ее в толстостенную посуду, доводим до кипения, добавляем пару чайных ложек сахара и несколько щепоток соли. Потом осторожно высыпаем в кипящую сметану 150 граммов кукурузной крупы, активно помешивая. Убавляем огонь. И дальше — самое ответственное.

Во всех руководствах по приготовлению баноша написано, что делать его могут только мужчины. Это не просто слова. Готовится он минут 20, и все это время густеющую смесь надо активно помешивать (желательно деревянной ложкой и обязательно в одном направлении). Не каждая женщина осилит…

Банош подают горячим и очень рекомендуют снабдить кусочками брынзы — это замечательно оттеняет вкус. Совсем не возбраняется добавлять приготовленное отдельно мясо — лучше всего свинину. Ансамбль получается замечательный!