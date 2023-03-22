Ручний банош: як приготувати закарпатську страву у себе на кухні

Хороший банош може вийти не тільки на карпатських схилах – цю кукурудзяну кашу може приготувати кожен

Related video

Банош це каша з кукурудзяної крупи дрібного помелу. Але каша не проста, а потребує дотримання певних церемоній. Хороший банош, стверджують гуцули, можна приготувати лише на гірських галявинах, у казані, з димом, який нічого не може замінити. Не сперечаючись із цим, кулінарний блогер дядько Женя приготував домашній — як він висловився, "ручний" — банош.

Ручний банош

Інгредієнти:

кукурудзяна крупа — 150 г;

сметана — 500 г;

цукор — 2 ч. л.;

бринза — 100 г;

сіль

Для баноша беремо 500 г 15-відсоткової сметани, поміщаємо її в товстостінний посуд, доводимо до кипіння, додаємо пару чайних ложок цукру і кілька щіпок солі. Потім обережно висипаємо в киплячу сметану 150 г кукурудзяної крупи, активно помішуючи. Зменшуємо вогонь. І далі – найвідповідальніше.

У всіх посібниках з приготування баноша написано, що робити його можуть лише чоловіки. Це не просто слова. Готується він хвилин 20, і весь цей час суміш, що густіє, треба активно помішувати (бажано дерев'яною ложкою і обов'язково в одному напрямку). Не кожна жінка подужає…

Банош подають гарячим і дуже рекомендують забезпечити шматочками бринзи — це чудово відтіняє смак. Можна додавати приготоване окремо м'ясо — краще всього свинину. Ансамбль виходить чудовий!